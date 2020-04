Alarm am Samstag im St. Pöltner Stadtteil Wagram: Ein Baum im Garten eines Einfamilienhauses stand in Flammen. Der Hausbesitzer hatte mit dem Gartenschlauch engagiert und erfolgreich die Bekämpfung des Feuers aufgenommen; da der Baum direkt an die Dachkonstruktion angrenzte, bestand die Gefahr eines tatsächlichen Überschlags auf das Gebäude.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Wagram sowie gemäß Alarmplan auch die Nachbarfeuerwehren St. Pölten-Stadt und St. Pölten-Stattersdorf wurden zu dem Brand in der Dr. Triebl Gasse alarmiert.

Die Wehren begannen nach ihrem Eintreffen unverzüglich mit einem Schnellangriff begonnen, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Innerhalb kürzester Zeit waren die Flammen erstickt. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde die Dachkonstruktion auf "Überhitzung" bzw. etwaige Glutnester durchsucht.

"Obwohl im Nachhinein kein großer Bedarf an Mannschaftsstärke vonnöten war, zeigt dieser Einsatz trotzdem die uneingeschränkte Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehren in dieser für uns alle schwierigen Zeit. Denn trotz Vorsichtsmaßnahmen und Einteilung der Mannschaft , waren innerhalb von wenigen Minuten 38 Frauen und Männer am Einsatzort", hielt die Feuerwehr in einer Aussendung am Montag fest.

Diese betonte außerdem: "Der engagierte Hausbesitzer sei hier lobend erwähnt! Neben dem Notruf wurden erste Löschversuche unternommen. Durch das engagierte Eingreifen konnte in den derzeit trockenen Vegetationsverhältnissen noch größerer Schaden verhindert werden. Gratulation!!!"