Trauer um Haustier: „Meine dritte Katze überfahren“

Ärger und Trauer sind groß in der Schindlerstraße in Wagram. Erst Anfang August wandten sich Anrainer an die NÖN, weil in der Schindlerstraße immer wieder Katzen totgefahren werden. Generell würden sich nur wenige an die geltende 30er-Beschränkung halten. Und bekamen nach Erscheinen des Artikels breite Zustimmung über Facebook. Einige Katzenbesitzer in der Straße stellten mittlerweile Warntafeln auf, um ihre Stubentiger zu schützen.

Nun ist es aber wieder passiert. Kater Löwi wurde vergangene Woche überfahren. Er gehörte Barbara Nährer, einer der Anrainerinnen, die versucht haben, sich Gehör über die Situation zu schaffen. Gebracht habe es nichts.

„Es ist die dritte Katze, die mir totgefahren wurde“, ärgert sich die Wagramerin. Nicht allein der Tod der Katze ärgert sie: „Keiner der drei Lenker, die meine Katzen überfahren haben, haben das gemeldet“, sagt Nährer. Schließlich sei es laut Polizei eine Sachbeschädigung, die gemeldet werden müsse. „Fahrerflucht ist scheinbar ein Kavaliersdelikt.“

