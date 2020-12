Weihnachtlicher Trubel in einem Einkaufszentrum in Viehofen. In einem Geschäft verhält sich ein älterer Herr auffällig. Er scheint, diverse Waren nicht ordnungsgemäß zur Kasse zu transportieren, sondern heimlich einzustecken. Das merkt eine aufmerksame Ladendiebin auf ihrer Überwachungskamera. Sie stellt den Mann zur Rede. Bei ihm werden diverse Verkaufsartikel, darunter ein Schal, eine Laterne, Weihnachtsschmuck und ein Trafo für Weihnachtsbeleuchtung sicher gestellt. Er wollte die Gegenstände aus dem Geschäft schmuggeln. Doch das war nicht das ganze Diebsgut. Der 62-Jährige hatte noch Duftutensilien wie Weihrauch, Biovanille und Sternanis entwendet. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf knapp 100 Euro.

Weihnachtsdekoration verschwand auch am Herrenplatz. Eine Frau sollte im Auftrag des Magistrats den Bereich weihnachtlich gestalten. Sie lud zwei Schachteln mit Weihnachtsschmuck aus. Die Dame parkte ihr Auto um und ließ den Schmuck fünf Minuten unbeaufsichtigt. Als sie retour kam, waren beide Schachteln samt Inhalt verschwunden.