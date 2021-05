Wer sich nun ein kühles Getränk oder Schmackhaftes im Schanigarten gönnt, der muss sich auch wegen der Fitness weniger Sorgen machen. Die Fitness-Studios der Stadt sind ebenfalls wieder offen.

„Bei uns gilt: Eine Person pro 20 Quadratmeter, ein Impfnachweis oder ein negativer PCR- oder Antigentest ist nötig“, erklärt Gerhard Dorfer von Pueblo Fitness. Allerdings ist nicht wie gewohnt bis Mitternacht offen, sondern bereits um 22 Uhr muss das Pueblo seine Pforten schließen. Schlecht war für Dorfer, dass in der Hauptzeit über den Winter zu war. „Im Sommer werden wir jetzt sicher keine Probleme mit der Platzregel haben, wir haben 2.000 Quadratmeter zur Verfügung.“

In Schwebe ist noch, ob es Gruppenkurse geben kann. „Da muss man schauen, ob das wirtschaftlich ist.“ Für Squash muss man sich voranmelden. Ein großes Fragezeichen gibt es noch wegen unbetreuter Zeiten: „Wir haben Samstag und Sonntag verkürzte Betreuungszeit. Man muss sich ansehen, wie die Regelung mit den Kontrollen für den Eintritt aussieht.“

Nach einiger Wartezeit kann mit den Fitness-Studios nun auch die JumpzoneX ihre Pforten öffnen. Für den mit Spannung erwarteten Trampolinpark nahe der Lourdes-Kirche gelten ebenfalls 20 Quadratmeter pro Person. Das sei aber kein Problem, erklärt Betreiber Andreas Steinbauer. Mehr könnten aus Sicherheitsgründen auch so nicht gleichzeitig hinein. Zur Sicherheit gibt es zwei Bereiche, einen Kinderbereich ab drei Jahren und den Pro-Jump-Bereich mit mehr Action. Beim Springen darf die Maske runter. „Wichtig ist, dass die Leute reservieren, wer das Reservierungstool nutzt, hat dann auch Platz“, meint Steinbauer. Sicherheitsregeln müssen die Gäste grundsätzlich lesen und unterschreiben. „Im Zuge dessen erfolgt dann auch die Registrierung.“

Die Herausforderung steckt im Nacho-Detail

Gemächlicher ist ein Restart im Kino. In der ersten Woche stehen im Hollywood Megaplex Demon Slayer und der Kinderfilm Raya auf dem Programm. „Das ganze Team muss sich in seinem Tätigkeitsbereich einfinden. Nach sieben Monaten Pause müssen die sonst gewohnten Handgriffe wieder erlernt werden“, erklärt Megaplex-Chef Mario Hueber. In der Woche darauf soll der Oscar-Gewinner Nomadland kommen, außerdem steht Cruella in den Startlöchern. Zutritt gibt es nur für negativ getestete, geimpfte oder genesene Personen. „Wir müssen noch im Detail schauen, was sonst noch umsetzbar ist“, erklärt Hueber. Das betrifft etwa die Maskenpflicht am Sitzplatz. „Ein Film ohne Popcorn oder Nachos ist nicht ganz so lustig“, weiß Hueber. „Wir fühlen uns den Kinobesuchern und Filmverleihern verpflichtet. Wir werden öffnen, obwohl es wahrscheinlich wirtschaftlich noch nicht zu hundert Prozent Sinn ergibt“, so Mario Hueber.

Mit seinem namensgebenden Film „Cinema Paradiso“ oder auch „Mein Liebhaber, der Esel & ich“ geht es im Cinema Paradiso in renovierten Sesseln und mit neuer Tonanlage in Saal 1 weiter. Die erste Live-Veranstaltung wird am Donnerstag, 10. Juni, die Wiener Musikerin Anna Attar alias Monsterheart zum Besten geben.

Die Comedy-Hirten sind im VAZ die Ersten, die wieder vor Publikum unterhalten. Sonst ist in den Hallen Impfen und Testen das Hauptprogramm.

Planschen ist mit kurzer Verspätung jetzt im Citysplash mit dem aus dem Vorjahr erprobten „1-2-3“-Ticketsystem möglich. In Aquacity und Saunacity ist mit der derzeitigen Regelung laut Stadt kein Betrieb möglich.

Mit langsamen Schritten startet die Tanzschule Schwebach. Mit gemütlichen Tanzcafés will Jürgen Kranabetter seine Schüler allmählich an den geregelten Schulbetrieb heranführen. „Das soll nach Pfingsten so weit sein. Der wirkliche Kursbetrieb wird aber erst im Juni starten“, so Kranabetter. Er möchte zunächst sicherstellen, dass sowohl die Tanzlehrer als auch die Kursteilnehmer gesund bleiben. Kursprogramm gab es in den vergangenen Monaten via Livestream aus dem Tanz-Wohnzimmer. Besonders freut sich Kranabetter schon auf den Hauptstadtball, sollte dieser 2022 überhaupt stattfinden. Für die Balleröffnung und die Quadrille gibt es bereits erste Ideen.