Wenn die Luft weg bleibt – FH-Studentinnen drehten Film über Asthma

Bis ins dritte Stockwerk laufen und dabei nur durch einen Strohhalm atmen - das war eine der Methoden die eine Filmcrew aus Studentinnen der FH St. Pölten angewandt hat, um sich auf ihr jüngstes Projekt vorzubereiten. Denn das Team gewann ein Filmstipendium der Lungenunion Österreich in Kooperation mit der Pneumo­­logischen VersorgungsForschung e.V. (PVF) und AstraZeneca. Dabei sollten sie das Thema „Schweres Asthma“ in einem Kurzfilm aufarbeoten.

Ausgeschrieben war das Stipendium an Filmhochschulen in Berlin, Brandenburg, Wien und St. Pölten. Die St. Pöltner Studentinnen qualifizierten sich neben zwei Teams aus Berlin. Nun feierten die entstandenen drei Streifen in Berlin und in Wien Premiere.

Während die beiden Teams aus Berlin jeweils einen Horror-Streifen im 80er-Jahre Stil sowie ein Musikdrama zeigten, entschieden sich die jungen Frauen der FH St. Pölten dafür, auch die soziale Seite der Erkrankung darzustellen. Sie begleiteten drei unterschiedliche Asthma-Patientinnen und Patienten und griffen Themen wie Mobbing, Leistungsdruck und Solidarität auf.

Drehbuchautorin Miriam Welcker dazu, was diesen Dreh besonders machte: „Ich habe das Gefühl, ich kann mit meiner Kreativität und meinem Studium hier wirklich etwas zur Gesellschaft beitragen.“ Unterstützt wurden alle drei Teams durch medizinisches Fachpersonal. Regisseurin Jennifer Gartler legte besonders großen Wert darauf, dass auch die Schauspielerinnen und Schauspieler genau verstehen, was sie tun und wie sie sich der Krankheit nähern können. Beispielsweise durch Methoden wie oben erwähnt. Dafür gab es auch großes Lob von den Auftraggebenden.

Gartler: „Die Premiere unseres Kurzfilms im Stadtkino Wien war ein voller Erfolg, und ich bin stolz auf unser gesamtes Team, dass es geschafft hat innerhalb von vier Monaten solch eine gelungene Präsentation des Themas Asthma auf die Beine zu stellen.“ Rund 30 Personen waren beteiligt an der Produktion.

Im Titel „A few hundred million“ spiegelt sich eine Botschaft ihres Kurzfilms: Menschen mit Asthma gibt es viele, niemand ist allein mit der Erkrankung. Genauso war eine Kernaussage, dass das Leben mit Asthma genauso lebenswert sein kann. „Unser Ziel mit diesem Film war es, dem Publikum zu verdeutlichen, dass ein Leben mit Asthma keineswegs Einschränkungen oder Verzicht bedeutet“, erklärt die Reggiseurin. Alle drei Streifen werden nun weltweit zur Aufklärung um das Thema eingesetzt.

Das Team der FH St. Pölten war nicht nur das einzige aus Österreich, dass sich das Stipendium sichern konnte. Die gesamte Produktion lag außerdem in Frauenhand. Dahinter steht das Frauennetzwerk „Women's Business“, dass Frauen in der Filmbranche Mut zusprechen und Möglichkeiten bieten will. Es wurde ebenso von FH-Studentinnen initiiert.