Wertstoffzentren nehmen keinen Bauschutt, Rigips und Eternit mehr

Von einer Tafel am Wertstoffzentrum erfuhr ein Pottenbrunner, dass mit 1. August kein Bauschutt, Rigips und Eternit mehr bei den Zentren abgegeben werden dürfen. Bisher war das in Haushaltmengen möglich. „In Zeiten wie diesen, wo Umwelt- und Klimaschutz eine große Rolle spielen, ist das bedenklich“, betont er. Es sei ein großer Aufwand, wegen eines Kübels mit dem Auto zur Deponie zu fahren, was früher ohne möglich war. Er könne sich schon jetzt vorstellen, wie viel Müll künftig in den Auen landen werde.

„Da es in den letzten Jahren bezüglich der Haushaltsmengen ständig zu Überschreitungen, sogar zur Entsorgungen von kompletten Haussanierungen, gekommen ist und unsere Mitarbeiter mit ständigen Diskussionen konfrontiert waren, gehen wir nun den Schritt und stellen uns mit den anderen Verbänden in NÖ gleich“, heißt es aus dem Rathaus. Man will sich vermehrt auf Stoffe konzentrieren, welche wiederverwertet beziehungsweise recycelt werden können. Bauschutt, Rigips und Eternit werden aber immer noch direkt deponiert und müssen künftig im Abfalllogistikzentrum in die Linzer Straße 145 abgegeben werden. Die Kosten für die Entsorgung belaufen sich je nach Fraktion auf 35 bis 85 Euro pro Tonne.

In den kommenden Wochen werden dafür einige Zusatz-Angebote in den St. Pöltner Wertstoffsammelzentren