Wetter-BIlanz: Nur fünf wärmere Sommer bisher

14 Prozent weniger Sonnenstunden als im langjährigen Mittel gab es im August in St. Pölten, trotzdem war es um 0,9 Grad wärmer als im Schnitt. Anfang des Monats gab es eine Hitzewelle, an denen die Temperatur an vier Tagen in Folge auf über 30 Grad kletterte. Am 5. August wurde die Höchsttemperatur mit 34,9 Grad gemessen.

Mit dem deutlich zu warmen August reiht sich der heurige Sommer als sechstwärmster in die St. Pöltner Messgeschichte ein. „16 der ersten 20 Plätze sind mit Sommern des 21. Jahrhunderts belegt“, sagt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

