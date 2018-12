Der wagemutige und kreative Aktionskünstler donhofer. stellte sich am Nikolaus-Tag am Wiener Maria-Theresien-Platz mit einer besonderen „Bescherung“ ein: Im Weihnachtsdorf verteilte er in Begleitung von Krampussen Geschenke an Passanten. In jedem Geschenk fanden sich Stroh, ein roter Faden und eine Anleitung zum Selberbasteln – eine Variante mit einem Strohstern, die andere, bewusst provozierend, mit einem Hakenkreuz. „Man kann sich also entscheiden, nach welchen Werten und Traditionen man leben und was man an die nächste Generation weitergeben will“, will donhofer. anregen, sich über den Rechtsruck Gedanken zu machen.