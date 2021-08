Absperrungen, Fahrbahnwegweiser, diverse Verkehrsschilder: Die Baustelle am Europaplatz sorgte bei so manchem Lenker für Verwirrung, so auch bei einer Wilhelmsburgerin, die den Kreisverkehr aus Richtung Süden kommend in Richtung Hesser-Kaserne verlassen wollte.

„Der linke Fahrstreifen war gesperrt, eine Ausfahrt war nur über die Stockinger-Brücke möglich“, erinnert sie sich. Das wollte die Dame aber nicht. Sie fuhr eine weitere Runde im Kreisverkehr und spurte dann um, um dann doch den Europaplatz in die gewünschte Richtung verlassen zu können.

Ein paar Tage später die unliebsame Überraschung: Ihr flatterte eine Anonymverfügung ins Haus. 40 Euro Strafe. Der Grund: Sie hätte sich am Fahrstreifen für Geradeausfahrende eingeordnet, „die Fahrt jedoch nicht im Sinne der auf der Fahrbahn angebrachten Richtungspfeile fortgesetzt.“

Dass sie nicht korrekt gefahren sei, streitet sie auch gar nicht ab, dennoch ärgert sich die Dame über die Anzeige. „Meines Erachtens ist das rein billige Abzocke der Polizei, im Baustellenbereich zu strafen“, meint sie.

Anders sieht die Sache Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler: „Gerade hier im Baustellenbereich ist es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch das Umspuren gekommen. Es gab auch Unfälle.“ Lenker für einen Verstoß zu ahnden, sei es nun im Kreisverkehr oder an anderer Stelle, sei immer im Sinne der Verkehrssicherheit und hätte keinen monetären Hintergrund, betont er. Die Anordnung von Verkehrsschildern und anderer Maßnahmen im Baustellenbereich obliege, so Bäuchler, nicht der Exekutive. Aufgabe der Polizei sei es, Verkehrsüberwachung durchzuführen.

Die Autolenkerin appelliert aber an die Lenker, „im Kreisverkehr aufzupassen, um nicht auch eine Strafe zu kassieren.“ Das wird wohl aber jetzt nicht mehr so oft vorkommen, denn die Einschränkungen durch die Baustelle am Kreisverkehr sind bereits aufgehoben.