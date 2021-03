Denn mit Krayem, Böck und Oikonomopoulos fehlten gleich drei Stammspieler verletzungsbedingt. Der SKN kam trotzdem gut in die Begegnung und lag am Ende des ersten Abschnitts mit sechs Punkten voran. Ähnlich die Nase vorne hatte Gmunden im zweiten Viertel (plus acht). So entwickelte sich ein Spiel auf absoluter Augenhöhe.

Eine Dreierserie auf beiden Seiten prägte das Bild in den ersten Minuten nach der Pause. Unterm Strich blieb die Erfolgsquote aus der Distanz beim SKN aber unterdurchschnittlich (7/25, 28%).

Vier Minuten vor Schluss führte St. Pölten nach einem 7:0-Lauf mit vier Zählern (70:66), ehe vor dem vermeintlich letzten Angriff des Spiels wieder die Gäste die Nase vorne hatten (77:75). Ferguson schloss zwar frei, aber zu früh ab, zudem war die Distanz nicht ideal. Der Ball ging vorbei und Gmunden fixierte den Sieg von der Freiwurflinie. Dort hatte St. Pölten über das ganze Spiel nicht geglänzt und verwarf zwölf Mal unabsichtlich. Nummer 13 legte der starke Jagsch am Schluss notgedrungen neben den Korb, der Rebound wanderte aber zum Gegner.

„Ich bin mehr als zufrieden mit der Leistung“, so Worenz nach der letzten Begegnung gegen Gmunden, das zuletzt achtmal in Folge siegte. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Die Pfiffe im vierten Viertel haben die Partie entschieden“, war Worenz auf die Referees sauer.

SKN ST. PÖLTEN – GMUNDEN SWANS 76:81 (20:14, 34:36, 57:62). - SKN: Schilder 20, Jagsch 16, Ferguson 13, Wonisch 13, Cutuk 11, Kaltenbrunner 2, Dockner 1.