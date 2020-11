Mit schweren Verletzungen stand gestern Nacht ein hilfloser junger Mann vor dem brennenden Wohnhaus und erwartete sehnsüchtig die Ankunft der Freiwilligen Feuerwehr. Die rückte auch rasch an, ebenso der Notarzt, der sich um das Brandopfer kümmerte. Die Feuerwehr verlor keine Zeit und bekämpfte sofort das Feuer, das sich in einer Wohnung im zweiten Stockwerk auszubreiten drohte. Außerdem brachen sie die Nachbarn in Sicherheit.

FF St. Pölten-Stadt

Beim Einsatz mit dabei war auch Landesgfgeuerehrkommandant Dietmar Fahrafellner, der im Corona-24-Stunden-Gruppendienst war. Mit ihm fünf Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte. Nach insgesamt zweieinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden. „Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt“, erklärt Fahrafellner, der hofft, dass sich „der Bursch“ wieder schnell von seinen schweren Brandverletzungen erholt.