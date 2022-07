Noch bis August: Sechs weitere Ausfahrten beim Tuesday Night Skating

Werbung

Gestartet wurde das Tuesday Nightskating am 3. Mai in der Landeshauptstadt. Nach jeweils sechs Ausfahrten, von denen insgesamt nur drei aufgrund Schlechtwetters abgesagt werden mussten, können Inlineskaterinnen und Inlineskater noch an drei weiteren Dienstagabenden die Straßen von St. Pölten und Wiener Neustadt unsicher machen (26.Juli/2.August – Superhelden, 9.August/16.August – Tracht, 23.August/30.August – Neon-Light Run).

Kostenloses Skatevergnügen mit viel Spaß und Action

Die Teilnahme an Tuesday Nightskating ist kostenlos. Treffpunkt ist immer um 19:00 Uhr beim Klangturm in St. Pölten bzw. am Maria-Theresien-Platz in Wiener Neustadt. Um 19:30 Uhr geht es dann los.

Ein mobiler DJ-Wagen sorgt für den richtigen Beat und passende Musik. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, werden die Sportlerinnen und Sportler jedes Mal von einer Polizeieskorte, ausgebildeten Rolling Guards und dem Roten Kreuz begleitet.

Alle Infos auf Facebook

Auf Facebook unter „Tuesday Nightskating“ bzw. „Tuesday Nightskating Wiener Neustadt“ gibt es für die Skating-Community alle Informationen rund um die Ausfahrten, wie auch Absagemeldungen zum Beispiel bei Schlechtwetter. Über die Social Media-Plattformen wurden in der laufenden Saison bisher rund 260.000 Personen erreicht.

