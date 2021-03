Die Stadt St. Pölten will mit den Eigentümern der WWE-Gründe in Verhandlungen treten und aus der Liegenschaft ein Drittel der Fläche herauskaufen. Damit erhofft man sich bei der Entwicklung des Gebietes südlich der Viehofner Seen mitreden zu können. Laut Auskunft aus dem Rathaus sollen dadurch 200 Wohnungen weniger gebaut werden können, 750 waren dort insgesamt geplant.

„Bürgermeister Matthias Stadler steht nicht nur fürs Reden, sondern auch für konkrete Verbesserungen“, erklärt SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig in einer ersten Reaktion.

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung soll beschlossen werden, dass die Stadt in Verhandlungen mit den Eigentümern treten kann.