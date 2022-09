Zeitreise mit "Trashcanned": Reunion-Show beim Stp Metalweekend

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Zwei Alben, vier EPs und 123 Shows in acht Ländern machten Trashcanned zu einer der erfolgreichsten St. Pöltner Metalbands. Vor zehn Jahren gingen die Mitglieder getrennte Wege. Doch jetzt spielen sie eine einmalige Reunion-Show beim Stp Metalweekend am Samstag, 24. September. Frontman und Sänger Tim Sklenitzka und Bassist Markus „Mexx“ Chmelar spielen mittlerweile bei Aeons of Ashes und Gitarristin Christine „Cisl“ Ulveseth hat es nach Norwegen verschlagen. Aber schon seit Dezember proben sie regelmäßig mit Gitarrist Bernhard Schubert sowie Schlagzeuger Martin Cerny für den Auftritt.

Die Idee kam Sklenitzka im November. Nachdem er bei einer Feier einen Trashcanned-Song kurz angespielt hatte, hatte er Tage später plötzlich die Vocals eines ihrer alten Songs im Ohr. So, als würde er sie innerlich üben. „Ich habe mir gedacht, es wäre schon sehr cool, noch ein allerletztes Mal mit Trashcanned auf der Bühne zu stehen. Auch wenn es unrealistisch erschien, habe ich dann die anderen kontaktiert.“ Schon kurz später standen die ehemaligen Bandkollegen und die Bandkollegin gemeinsam im Proberaum. „Es war, als hätte sich nichts verändert.“

Unzählbar viele, unvergessliche Momente teilen die Ex-Trashcanned-Mitglieder miteinander. Beispielsweise schafften sie es einmal, Parkway Drive die Fans abzuringen, als beide gleichzeitig in St. Pölten spielten. Diese guten alten Zeiten wollen sie beim Metal Weekend jetzt noch einmal heraufbeschwören. „Der Tag, an dem wir spielen, ist schon fast ausverkauft“, freut sich Sklenitzka auf eine laute Show. Gespielt wird ein Mix der besten Songs aus der Bandgeschichte.

