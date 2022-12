Zu Weihnachten im Einsatz: „Wir hoffen auf ruhigen Dienst“

Werbung

Weihnachten ist für viele Leute in der Region ein traditionelles und familiäres Fest. Doch Mitglieder von Einsatzorganisationen sind oft auch am 24. Dezember im Einsatz für die Gesellschaft. Mitwirkende von Feuerwehren, der Rettung und vom Samariterbund können somit nicht oder nur bedingt bei ihren Familien sein.

In den vergangenen Jahren wurde am Heilgen Abend beim ASBÖ Gruppe St. Pölten der Dienstplan stundenweise besetzt. „Damit hatten alle aus dem Team die Möglichkeit, wenigstens ein paar Stunden mit ihren Liebsten verbringen zu können“, berichtet Obfrau und Geschäftsführerin Anita Zinner. Heuer erklären sich sechs Kolleginnen und Kollegen bereit, die gesamte Dienstschicht zu übernehmen. Damit etwas Weihnachtsstimmung aufkommt, plane das Einsatzteam ein gemeinsames und gemütliches Weihnachtsessen. „Als Dankeschön für die freiwillige Dienstübernahme zu Weihnachten übernimmt die Dienststelle die gesamten Kosten des Festmahls“, informiert Zinner und hofft auf einen ruhigen Dienst für ihr Team.

Damit jeder die Option hat, auf seine Weise die Festtage zu zelebrieren, wechsle sich das Team über die Feiertage ab. Den Weihnachtsabend werde sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter verbringen. „Die ganze Familie trifft sich am nächsten Tag zu einem gemeinsamen Weihnachtsessen. Den Nachtdienst am 26. Dezember übernehme dann ich“, gibt die Obfrau preis.

Drei Fahrzeuge mit je zwei Teammitgliedern werden vom Roten Kreuz am 24. Dezember in der Landeshauptstadt im Einsatz sein. „Zusätzlich ist jede Ortsstelle mit mindestens zwei Kolleginnen oder Kollegen besetzt. Auch der Bezirkseinsatzleiter, inklusive einem Fahrzeug, ist im Dienst“, informiert Sebastian Frank, Bezirksstellengeschäftsführer vom Roten Kreuz St. Pölten. Jedes Jahr würden sich freiwillige Diensthabende für den 12-Stunden-Dienst melden. Laut Frank fahren heuer an Heiligabend langjährige Kollegen, Mitglieder ohne Kinder sowie Lebenspartner gemeinsam ein Einsatzauto.

Natürlich soll auch in der Einsatzzentrale am 24. Dezember weihnachtliche Stimmung aufkommen: „Der Christbaum im Mannschaftsbereich sowie ein gemeinsames Essen sollen für einen besinnlichen Abend sorgen – mit hoffentlich wenigen Einsätzen.“ Privat feiere Frank heuer am 24. und 25. Dezember im Kreise seiner Familie.

Christbaum mit Kerzen stellt Brandgefahr dar

Auch die Feuerwehren sind am Heiligen Abend in Alarmbereitschaft. Wenn Notrufe einlangen, sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr allzeit bereit, um auszurücken“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Die Brandgefahr sei vor allem zu Weihnachten hoch. Denn: „Ein Weihnachtsbaum mit Kerzen stellt immer eine erhöhte Gefahr dar“, mahnt er.

Er gibt den Rat, den Christbaum so spät wie möglich in den Wohnraum zu stellen. Die schnelle Austrocknung des Baumes sowie die einhergehende Brandgefahr soll somit vermieden werden. Auch elektrische Beleuchtungen statt Kerzen seien eine gute Option. „Wenn schon Kerzen im Spiel sind, müssen sie gut platziert und weg von Vorhängen installiert werden“, empfiehlt der Kommandant. Eine Decke und ein Feuerlöscher in der Nähe des Baumes seien immer von Vorteil. „Sollte es zu einem Brand kommen, kann so schnell reagiert werden.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.