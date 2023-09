Zwei Gutachten zu Rewe-Lager mit zwei unterschiedlichen Ergebnissen

Als letzten Tagesordnungspunkt behandelte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung den Initiativ-Antrag aus der Bevölkerung zum Rewe-Lager. Das Thema beschäftigte die Bürgerinitiative dahinter „Bodenschutz St. Pölten“, die Grünen der Stadt sowie weitere Vereine und Organisationen wie Zukunft Umwelt Traisental auch den Sommer über. Denn die Gemeinderatssitzung endete mit einem Abänderungsantrag, der die Klärung der Sachlage durch Rechtsgutachten vorsah.

Das gaben die Organisationen genauso wie die Stadt in Auftrag und stellten jetzt gleichzeitig ihre Ergebnisse vor. Die 170.000 Quadratmeter, auf denen das neue Rewe-Zentrallager geplant ist, liegen in einem Gebiet, das bei 100-jährlichen Hochwasserereignissen überflutet wird, weswegen es als „HQ100“ unter besonderem Schutz steht. Seit 1976 ist es als Bauland-Industriegebiet gewidmet. Bei ihrem Initiativantrag forderten die Antragstellenden mit der Unterschrift von fast 3.000 Bürgerinnen und Bürgern die Rückwidmung in Grünland.

Die St. Pöltner Grünen, der Verein Zukunft Umwelt Traisental sowie Lebenswertes Traisental, Verkehrswende.at, Berg- und Naturwacht-Ortsgruppe Türnitz, Bauernbund St. Pölten, vertreten durch Gemeinderat Josef Brader (ÖVP) und Gemeinderat Niko Formanek (NEOS) präsentierten mit Rechtsanwalt Wolfram Schachinger die Ergebnisse des Rechtsgutachtens für das Rewe-Areal.

Bei dem nun präsentierten Rechtsgutachten kam heraus: Die Stadt hätte bereits 1999 beginnen müssen, Hochwasser-Schutzmaßnahmen umzusetzen, wie Rechtsanwalt Wolfram Schachinger meint. Dadurch dass sie das nicht getan hat, steht laut dem Gutachter eine Rückwidmung im Raum. Denn laut NÖ Raumordnungsgesetz müssen hochwassergefährdete Gebiete die als Bauland gewidmet sind, innerhalb von fünf Jahren nach der Widmung hochwassersicher gemacht werden. Andernfalls sind sie rückzuwidmen. Und nachdem das Areal 1999 als HQ100 definiert wurde, hätte die Stadt von da an fünf Jahre lang Zeit gehabt.

Stadt verweist auf bereits vorliegendes Hochwasserschutz-Projekt

Auch die Stadt St. Pölten holte ein Rechtsgutachten ein und schickte die Ergebnisse noch während der Pressekonferenz der Organisationen aus. Die Stadt verweist darauf, dass bereits ein einreichfähiges und bewilligungsfähiges Projekt zum Hochwasserschutz vorliegt. Außerdem wäre 1994 ein Bauverbot festgelegt worden, das erst mit der Herstellung der Hochwassersicherheit aufgehoben werden könnte. Also bevor die garantiert ist, würde nicht gebaut werden. Das ist egal, sagt Gutachter Schachinger, die Stadt hätte ihre Pflicht trotzdem nicht getan. Auch wenn nicht gebaut wird, hätte sich die Stadt um die Hochwassersicherung kümmern müssen.

Die Stadt schreibt weiter, dass sie 2005 eine Grundsatz-Studie in Auftrag gegeben habe. Im Jahr 2012 wären Planungsleistungen zur Herstellung der Hochwassersicherheit in Auftrag gegeben worden, 2016 erfolgten weitere Aufträge.

Der Gemeinderat wird am 25. September über die Stellungnahme an das Amt der Landesregierung beraten und entscheiden. Die Grünen St. Pölten haben bereits im Mai 2023 eine Aufsichtsbeschwerde an das Land gerichtet. Auch das nun vorliegende Rechtsgutachten wurde dem Land als Nachreichung zum laufenden Beschwerdeverfahren übermittelt.