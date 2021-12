Zwei neue Professoren an Bertha von Suttner Privatuniversität

Die Bertha von Suttner Privatuniversität startet mit zwei neuen Professoren ins Wintersemester und feiert ihr dreijähriges Bestehen digital.

Der angehende Professor Richard Lang legt den Schwerpunkt auf die Beschäftigung mit neuartigen unternehmerischen Ansätzen für gesellschaftliche Herausforderungen in der Stadt und am Land. Bisher forschte und unterrichtet Lang an der WU Wien und der University of Birmingham.

Eberhard Raithelhuber ist Professor für soziale Intervention und Wandel. Er verfügt bereits über langjährige internationale Erfahrung in Forschung, Lehre und Menschenrechtsverteidigung.

Die Online-Jubiläumsfeier am Donnerstag, 9. Dezember, steht gemäß der Namenspatronin Bertha von Suttner ganz im Zeichen von Frieden und Bildung. Dabei analysieren Experten die aktuelle Konfliktsituation und erklären die Rolle der Bildung als „Waffe“, um die Welt zu verändern.