„Ich hab‘ große Scheiße gebaut, ich werde alles tun, dass so etwas nie mehr wieder passiert“, zeigt ein St. Pöltner vor Gericht Reue. Tausende Fotos und Videos mit pornografischen Bildern Minderjähriger soll er nicht nur abgespeichert, sondern auch anderen zur Verfügung gestellt haben. „Wenn man konsumiert, muss man auch Bilder bereit stellen“, erklärt der Arbeitslose, der in der Gastronomie Fuß fassen will.

Eine einschlägige Strafe, die bereits vor drei Jahren verhängt worden war, dürfte ihn nicht davon abgehalten haben, seiner abnormen Neigung weiterhin nachzugehen. Rund drei Monate nach dem Urteil sei er wieder rückfällig geworden, erzählt er. „Dass ich wieder erwischt wurde, war das Beste, was mir passieren konnte.“ Mittlerweile befindet er sich in Psychotherapie, auch Antidepressiva würden ihm helfen, seine pädophilen Gedanken in den Griff zu bekommen.

Richterin verhängt bedingte 15-monatige Freiheitsstrafe

Die Richterin verhängt diesmal eine bedingte 15-monatige Freiheitsstrafe mit drei Jahren Probezeit, eine Geldstrafe von 800 Euro, ordnet Psychotherapie und psychiatrische Behandlung an sowie die Fortführung der Bewährungshilfe. Die Probezeit der ersten Strafe wurde auf fünf Jahre verlängert. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Tätigkeitsverbot – der Mann war vor seiner ersten Verurteilung als Betreuer tätig – wies die Richterin ab.

„Das ist die allerletzte Chance“, gibt ihm die Richterin mit auf den Weg. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.