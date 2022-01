Geheimnisse aus Fischbach: Zdenka Beckers neuer Roman

Elf Bücher, 13 Theaterstücke und unzählige Beiträge in Zeitschriften hat Zdenka Becker schon verfasst. Seit nun 47 Jahren lebt die in Tschechien geborene und der Slowakei aufgewachsene Autorin in der Nähe von St. Pölten. Der Großteil ihrer Werke hat mit den Themen Heimat und Familie zu tun.

Und so hat auch für ihren neuen Roman „Es ist schon fast halb zwölf“ eine Begebenheit aus dem echten Leben den Anstoß für die Geschichte gegeben.

Details eines dunklen Familiengeheimnisses kommen ans Licht

Die Handlung spielt im fiktiven Dorf „Fischbach“. Im Mittelpunkt steht ein betagtes Ehepaar, das an die schwierigste Epoche seines Lebens erinnert wird – die Kriegsjahre, denen nicht nur der üble Nachgeschmack von Verdrängung anhaftet.

Im Laufe der Handlung werden Details eines dunklen Familiengeheimnisses zutage gefördert, das erst am Ende vollständig aufgelöst wird.

„Es geht mir nicht nur um das damals verübte Unrecht, sondern mehr um die Manipulation des Volkes, das man in dem Glauben gewiegt hatte, etwas Besonderes zu sein“, erklärt die Schriftstellerin.

Inspiriert wurde die Autorin von alten Briefen ihrer Schwiegereltern, die sie auf dem Dachboden gefunden hatte, was viele Stunden an Recherchearbeiten an den Originalschauplätzen nach sich zog.

Es handle sich aber nicht um eine Familienbiografie, wie Zdenka Becker betont: „Die Briefe waren der Ausgangspunkt – die Handlung ist fiktiv.“

Sie habe das Material durchgesehen und erkannt, dass sich eine interessante Geschichte aus diesem wertvollen Fund entwickeln ließe – eine Geschichte, wie sie wahrscheinlich nicht wenige Menschen jener Generation tatsächlich erlebt haben könnten.