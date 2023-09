„Aeons of Ashes“: Vier Jahre „Wasteland“ auf einem Album

Eine Welt, die der unsrigen nur auf den ersten Blick ähnelt, ein Ödland, fast ausgestorben, kalt, bevölkert nur von ein paar wenigen Menschen, für die es vor allem um eines geht: überleben. Und herausfinden, warum gerade sie in dem „Wasteland” aufgewacht sind. Die St. Pöltner Band Post-Modern-Melodic-Death-Metal-Band “Aeons of Ashes” verarbeitet in ihren Songs die Ereignisse in dem fiktiven „wasteland2570” - einem transmedialen Rollenspiel, das 2019 entstanden ist. Die Band, die es damals schon sechs Jahre gab, steckte in einer „Sinnkrise”, wie Tim Sklenitzka, Frontman von „Aeons of Ashes” und „GrandMaester” im Wasteland-Universum erzählt. „Es wurde immer schwieriger, aus der Masse herauszustechen. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir den Leuten etwas bieten können, womit sie sich auch abseits der Konzerte mit der Band beschäftigen können”, erklärt Sklenitzka, schon zuvor leidenschaftlicher Rollenspieler zur Entstehung des “wasteland2570”.

Rund 20 aktive Mitglieder des „Wasteland Collective” gibt es zurzeit – das sind jene Fans, die in das Rollenspiel involviert sind. Es gibt Rätsel, die die Spielerinnen und Spieler lösen müssen, Blogeinträge, Rollenspiel-Events, in denen sich die Geschichte weiterentwickelt, und auch immer wieder Videodrehs. Die Videos werden bei den Konzerten abgespielt, sofern in der Location technisch möglich. Und für Spielerinnen und Spieler gibt es auch für den Konzertbesuch Erfahrungspunkte, bzw. die Möglichkeit, als ihre Charaktere gewisse Aufgaben zu übernehmen.

Mittlerweile dreht sich die Musik von „Aeons of Ashes” nur noch um das „Wasteland”. Die Band ist quasi wie die Barden des Mittelalters, die von den Abenteuern Siegfrieds, Hildebrands und von König Arthur erzählen. Nur eben etwas moderner. Im Laufe der Jahre sind einige Songs entstanden, die auf EPs veröffentlicht wurden. Doch bald bringt die Band ein Album mit dem Namen „The Wasteland Chronicles” heraus. Neben neun bereits veröffentlichten Songs sind darauf drei brandneue zu hören. Außerdem wird in instrumentalischen Interludes, den „Chapters”, die Atmosphäre des „Wastelands” eingefangen. Die Tracks geben, in größtenteils chronologischer Reihenfolge, die bisherigen Geschehnisse im „Wasteland” wieder. Allerdings eher als punktuelle Eindrücke, statt als einfach nachvollziehbare Geschichte: „Das Wasteland ist sehr mysteriös. Es gibt immer wieder Erinnerungslücken oder prophetische Träume, man weiß nicht immer, ob das Erlebte auch wirklich so passiert ist”, erklärt Sklenitzka.

Die Release Show des Albums „The Wasteland Chronicles” findet am 23. September im Rahmen des Metal Weekends im Frei:raum statt. Bei der Show wird die Band auch „etwas andeuten”, im Bezug auf neue Entwicklungen im Rollenspiel-Universum. Weitere Hinweise werden in den Wochen darauf online veröffentlicht. Das Konzert ist, wie alle „Aeons of Ashes”-Auftritte, eine Gesamtshow. Die Band spielt nicht nur einen Song nach dem anderen, sie erzählen eine durchgeplante Geschichte.

Das Album selbst ist, unter anderem beim Metal Weekend, in zwei Varianten erhältlich: Mit einem Mediabook, in welchem die Bedeutung der Songs ausführlich erklärt wird, oder auch ohne, für all jene, die nur den postmodernen Melodeath-Sound genießen wollen. Es ist mit dem Lable Running Wild Productions entstanden, mit welchem die Band seit Kurzem zusammenarbeitet. Erhältlich ist das Album außerdem online und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das neue Musikvideo „The Night The Darkness Died“ ging kürzlich online.

Teil der „Wasteland Collective“ werden

Wer neugierig geworden ist, und selber das “Wasteland”-Universum mitgestalten möchte, kann jederzeit als Teil des Kollektives einsteigen, heißt es von der Band. Sklenitzka betont, dass das gemeinschaftliche Schaffen des Universums im Vordergrund steht. Ein „Game Master” lenkt zwar, wie in Pen-and-Paper-Rollenspielen üblich, die Spielerinnen und Spieler, doch alle Beteiligten bringen ihre eigenen Ideen ein – und können sich dabei so kreativ und frei entfalten, wie sie wollen. “Do what you always wanted to do but do it in the wasteland”, lautet eines der Mottos des Projektes. Interessierten rät Sklenitzka, sich die Webseite wasteland2570.com gut anzusehen, und sich dann mit ihm in Kontakt zu setzen für weitere Infos rund um das Rollenspiel.

Im Herbst wird rollenspielmäßig auch wieder einiges los sein. Denn während die Produktion vom Album und den Musikvideos die Band in den letzten Monaten auf Trab gehalten hat, hätten Sklenitzka und die anderen Bandmitglieder nun wieder mehr Zeit für das „Wasteland”.

Übrigens: Die Bedeutung der Zahl „2570” hüllt sich noch in Geheimnisse. „Das ist eines der zahlreichen Rätsel, die nie gelöst wurden”, sagt Sklenitzka. Es gäbe einige Theorien, die besten werden mit Erfahrungspunkten ausgezeichnet – auch, wenn sie nicht dem entsprechen, was sich die Bandmitglieder dahinter gedacht haben. „Man weiß im Wasteland ohnehin nie, was stimmt”, schmunzelt Sklenitzka.