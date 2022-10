Erstes Pogo-Kabarett zeigt ihn als ehrliche Geschichtldrucker-Haut

Arzt, Bundespräsidentschaftskandidat, Turbobier-Frontmann, Autor und nun auch Kabarettist – Marco Pogo, alias Dominik Wlazny, startet mit seinem Motto „Des konn doch ned so schwer sein!“ nun auch auf den Kabarett-Bühnen durch und stattete der Bühne im Hof im Zuge seines ersten Programmes mit dem Titel "Gschichtldrucker" einen Besuch ab.

So vielfältig wie sich sein berufliches Leben gestaltet, so ist auch sein erstes Kabarett-Programm ein breit gestreuter Einblick in sein Schaffen als Musiker. Von den Anfängen im Keller mit Eierkartons, zu Zusammenstößen mit der chinesischen Mafia auf einer Tour, führt er das Publikum durch kurzweilige und lebhafte Anekdoten. Aber nicht nur die Vergangenheit nimmt das Multi-Talent in den Blick, sondern in humoristischen Tagebuchauszügen auch das Jahr 2056, in welchem Orangen in Tirol angebaut werden, die Hofburg Hopfburg heißt, und die Bierpartei mit vielen politischen Prozentpunkten Minister und Ministerinnen stellt.

Er tritt also als wahrer Gschichtldrucker auf. Was er dem Publikum jedoch nicht „aufdruckt“, ist seine lässige unterhaltsame Art, die seine Fans bereits aus seinen vielen Auftritten als Musiker kennen. Das Programm ist jedoch keineswegs nur etwas für Turbobier-Fans, sondern spricht mit einem wilden Intermezzo aus Politsatire, privatem Schwank, „Deglamourisierung“ des Tour- und Rockerlebens sowie Kritik an österreichischer Bürokratie und heiteren Einblicken in sein Arztdasein auch alle Liebhaber österreichischer Kleinkunst an.

Als kleine Kritikpunkte auf der Seite könnte man anführen, dass der Programm fast schon ein bisschen brav für einen Punkrocker anmutet, der sonst aus voller Brust „I hoss olle Leit“ singt. Ebenso war es durch die Collage an unterschiedlichen Einsprengseln noch schwer, einen durchgängigen Kabarettstil zu erkennen, aber dieser wird sich mit seiner Experimentierfreudigkeit in den nächsten Jahren sicher noch herauskristallisieren.

Alles in allem ein Abend voller unterhaltsamer und gleichzeitig authentischer Geschichtldruckerei, den man neben Turobobierfans auch allen, die Marco Pogo in seinen vielen Komikfarben erleben wollen, ans Herz legen kann.





