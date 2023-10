Musik, Fackeln und Feuerwehren begleiteten „Florian“ zu seinem Bad

Die skulpturale Intervention des Schweizer Konzeptkünstlers Christian Philipp Müller ist vollendet. Eine aus Lindenholz geschnitzte Figur des Florian, der im 3. Jahrhundert in St. Pölten wirkte und heute Schutzpatron der Feuerwehr und der Rauchfangkehrer ist, wurde über den Domplatz getragen und am Schluss in einem performativen Akt in die Skulptur eingesetzt. Feuerwehren, Rauchfangkehrer, Vereine, Musikkapellen und der Wöd Chor bereiteten ihm einen würdigen Empfang.

Anfang der Vorwoche bauten Mitarbeitende der Gereresdorfer Firma Krumböck das Skulpturen-Werk mit 14,5 Metern Durchmesser aus sägerauem Bauholz und Elementen aus „BetonWood“. Mit dem inneren Kreis wird das Wasserbecken des Badehauses des römischen Verwaltungspalastes sichtbar gemacht, der Stahlring rundherum repräsentiert die Wandstärke. Acht Elemente sind als Sitzgelegenheiten nutzbar.

Beim Festakt am Domplatz war dann die Glaserei Mayrhofer aus St. Pölten im Einsatz. Denn nach dem Einsetzen und einem Wasserguss aus dem Kübel des Künstlers wurde der Glaskubus nochmals geputzt und verschlossen.

Skulptur bleibt bis Mai 2024 am Domplatz

Mit seiner Arbeit „Ein Bad für Florian“, die bis Mai 2024 am Domplatz zu sehen ist, geht Müller der St. Pöltner Stadtgeschichte auf den Grund, bringt verschüttete Elemente an die Oberfläche und verbindet Historisches mit Zeitgenössischem.

„Ich wünsche mir, dass ,Ein Bad für Florian' ein Treffpunkt und ein Ort der lustvollen und diskursiven Begegnung wird und dass möglichst viele Leute kommen und sich diesen Platz im Herzen der Stadt aneignen“, so Müller. Ihm liegt viel an einer nachhaltigen Nachnutzung. „Jetzt ist es im Zentrum, ich hoffe, dass das Projekt später in der Peripherie von St. Pölten einen Platz findet. Das wäre mein Herzenswunsch“.