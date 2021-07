„Ein Bundesland ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft.“ Der Slogan vor der Volksbefragung im Jahr 1986 ist den meisten St. Pöltnern noch in Erinnerung. Wir wollten von einigen wissen, was ihnen von der Hauptstadtwerdung vor 35 Jahren sonst noch im Gedächtnis geblieben ist und welche St. Pölten-Veränderungen die markantesten sind.

Max Steiner 35 Jahre und viel erlebt

Erwin Pröll, Alt-Landeshauptmann: Die von Siegfried Ludwig initiierte Volksbefragung im März 1986 und der Slogan „Ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft“ sind in die Geschichte unseres Landes eingegangen. Ich war damals Landeshauptmann-Stellvertreter und als Finanzreferent hauptverantwortlich für die finanzielle Abwicklung des historischen Projekts.

Damals konnte niemand wissen, ob und wie die Vision einer eigenen Hauptstadt den gewünschten Erfolg bringt. Heute wissen wir: Es ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Die Hauptstadtwerdung hat sowohl für St. Pölten selbst als auch für das ganze Land einen großen Entwicklungsschub ausgelöst. St. Pölten ist zum neuen Herzen und politischen Zentrum des Landes geworden. Das Land mit seiner Hauptstadt ist gewachsen – natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch was Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein und Identität betrifft.

Anton Heinzl, Alt-Nationalrat: Die Landespartei war strikt dagegen. Bezirksparteivorsitzender Karl Gruber, Bruder vom späteren Bürgermeister Willi, war aber glühender Anhänger der Idee, dass sein St. Pölten Landeshauptstadt werden könnte. Er setzte dafür sogar seine Karriere aufs Spiel, weil die SPÖ ihn dann sogar ausschließen wollte. Bruno Kreisky war auch nicht gerade dafür, er meinte, dass Niederösterreich keine eigene Landeshauptstadt brauche. Ich durfte damals als junger Gemeinderat an der Seite von Karl Gruber mitkämpfen. Als die Entscheidung damals Spitz auf Knopf stand, war der damalige Landesgeschäftsführer Ernst Höger in St. Pölten. Wir haben damals gerade 5.000 Nelken in der ganzen Stadt verteilt. Nach längeren Gesprächen lenkte Höger ein.

Als St. Pölten dann als Landeshauptstadt feststand, musste ein geeigneter Standort für das Regierungsviertel gesucht und gefunden werden. Als Willi Gruber dann Bürgermeister wurde, hat die Stadt viele Grundstücke und Bauernhäuser gekauft. Er meinte damals, dass man Grundstücke besitzen müsse, um mitreden zu können. Nach und nach sind dann die Institutionen von Wien nach St. Pölten gekommen. Ich bin sehr glücklich, wie sich St. Pölten seither entwickelt hat, und ich kann es nur sehr positiv sehen.

Josef Wildburger, Unternehmer: Wir hatten einen schwierigen Start, schlussendlich war die Hauptstadtwerdung eine Erfolgsgeschichte für Stadt und Land und hat vorausschauend eine unaufhaltsame Entwicklung eingeleitet. Die gesamte Stadtentwicklung, insbesondere die der Innenstadt, die Hochleistungsbahn, der Bahnhof – das sind positive Veränderungen. Und die Wirtschaftsleistung in Stadt und Land hat sich vervielfacht.

Matthias Stadler: Für mich ist in diesem historischen Zusammenhang noch immer einprägsam, wie nah Freud und Leid auch im zeitlichen Kontext beisammenliegen können. Nur wenige Wochen trennen die verheerende Nuklearkatastrophe in Tschernobyl und die herbeigesehnte Entscheidung für St. Pölten als Landeshauptstadt im Jahr 1986. Beides hat auf seine Art unser Denken, Handeln und unsere Wahrnehmung im Herzen eines gemeinsamen Europas maßgeblich beeinflusst.

Einst graue Maus und Industriestadt vor den Toren Wiens, ist St. Pölten heute eine blühende, aufstrebende Stadt. Sie ist das Verwaltungszentrum von Niederösterreich mit allen öffentlichen Institutionen und Stellen. In den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Kunst und Kultur sowie beim Freizeitangebot und der Lebensqualität ist St. Pölten der unumstrittene Hotspot des Landes geworden.

Norbert Steiner, Hauptstadtplaner: Vor dem Bau des Regierungsviertels im Jahr 1991 befürchteten die Leute in der Bauindustrie eine Überhitzung der Baukonjunktur aufgrund der parallel geplanten EXPO in Wien. Als die Volksabstimmung über die EXPO dann negativ ausging, haben wir in St. Pölten davon profitiert. Wir haben gute Preise bekommen und hielten auch dadurch die Kosten ein. Alles lief skandalfrei. Mein Leben lang ist 13 meine Glückszahl. Es waren 13 Mitglieder in der Jury, der Spatenstich für das Regierungsviertel war am 13. September und deshalb ist alles gut gegangen. Alle haben gedacht, St. Pölten wird bald 100.000 Einwohner haben. Oft wurde es aber eine Zitterpartie, ob wir überhaupt über der 50.000-Einwohner-Grenze bleiben. Erst als Bürgermeister Matthias Stadler den Wohnbau forcierte, hat sich das Problem gelöst. Seither hat sich St. Pölten mit seinen Institutionen und Einrichtungen gut entwickelt.

Leo Graf, Hotelier: St. Pölten hat sich verdient gegen die anderen Bewerber durchgesetzt. Dies war aufgrund der zukünftigen wirtschaftlichen und verkehrstechnischen zukünftigen Entwicklung die richtige Entscheidung. Wir als Betrieb durften dann bei der Grundsteinlegung und 10-Jahr-Feier dann auch mit einem gastronomischen Stand dabei sein. Die Entwicklung ist vom touristischen Standpunkt gesehen äußerst positiv. Plätze wie der Herrenplatz, der Domplatz und der Rathausplatz sowie der Markt haben internationalen Charme. St. Pölten ist verkehrstechnisch top und trotzdem im Grünen gut gelegen. Auch sportlich und kulturell hat sich die Stadt positiv entwickelt: Olympiazentrum, Ironman, Festspielhaus, NÖ Tonkünstler, Frequency ...

Dietmar Haslinger, Musikagent: Ich habe damals die Ernennung zur Hauptstadt mit sehr gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen, die Skepsis ist in manchen Punkten geblieben und hat sich gerade in den letzten Jahren bei den fürchterlichen Bausünden, die quer durch die Stadt begangen werden, erneut manifestiert.

Ich möchte natürlich auch die positiven Veränderungen erwähnen. Der markanteste Wandel hat sich mit 100-prozentiger Sicherheit im Kulturwesen ereignet. St. Pölten ist mittlerweile eine Kultur-Macht, über die man in ganz Österreich spricht.

Franz König, Unternehmer: Mir ist die Hektik bei Stadt und Land in Erinnerung im Wettrennen um die besten Grundstücke. Die Stadt hatte einen Heimvorteil und spielte den entsprechend aus. Jetzt ist unser problematisches Image verschwunden, St. Pölten genießt hohes Ansehen. Seit der Ära Stadler gilt: „Geht nicht gibt‘s nicht“ und die Entwicklung der Landeshauptstadt ist einzigartig.

Karl Heinz Maringer , Galerist: Die ersten Bemühungen waren zu sehen, als es Landeshauptstadtleiberl mit Aufdruck gab. Und jetzt gibt es mit Bürgermeister Matthias Stadler viele aktive Bemühungen, die Stadt zu verschönern.

Ernst Bergmann, Dechant: Ich finde es gut, dass St. Pölten damals Landeshauptstadt geworden ist. Niederösterreich hat davon sicher sehr profitiert. Was mir außerdem gefallen hat, war das jährliche Landeshauptstadtfest, das viele Interessierte aus dem ganzen Bundesland angelockt hat. Es ist sehr schade, dass es diese Feste nicht mehr gibt.

Positiv hat sich der Status Landeshauptstadt auf jeden Fall auf das Bevölkerungswachstum ausgewirkt, damals haben sich ja viele Beamte der NÖ Landesregierung angesiedelt. Mittlerweile werden aber so viele neue Wohnungen gebaut, dass es schon eher in die negative Richtung geht.