Jenners Frequency-Bilanz: „Wir kommen gerne wieder“

Wenn ein Festival zwei Jahre nicht stattfindet, sucht man automatisch nach Unterschieden zu den vorigen Malen. Aber das Frequency ging so glatt über die Bühne, als hätte es nie eine Unterbrechung gegeben.

Jenner: „Es war eine tolle Frequency-Ausgabe“

Das Publikum feierte ausgelassen, die Blaulichtorganisationen leisteten gewissenhaft ihre Einsätze und die Organisation profitierte von der Erfahrung von gut 13 Jahren Frequency in St. Pölten. An den drei Tagen zählte der Veranstalter Barracuda Music 175.000 Personen insgesamt. „Wir sind sehr zufrieden, es war eine tolle Ausgabe“, so Festival-Mastermind Harry Jenner.

Bereits am Dienstag reisten die ersten Camper an, um sich die besten Plätze am Traisenufer zu sichern. Mittwoch traten dann beim „Prequency“ schon Acts auf, bevor das Festival offiziell am Donnerstag startete. Da bespielten gleich RAF Camora, Bonez Mc, Jason Derulo sowie Cypress Hill die beiden Hauptbühnen.

Am Nachmittag musste Jenner die Show kurz unterbrechen wegen einer Unwetterwarnung. Zum Glück blieb die Landeshauptstadt von schweren Gewittern verschont und die Show konnte bald weitergehen.

Kurz-Comeback für Kaiserwetter, aber kühles Finale

Bei der Green Stage gab es heuer etwas mehr Platz, weil das Fußballfeld nach hinten verlegt worden war. Damit brauchte es keine Matten mehr, um den Rasen zu schützen. Stattdessen stand das Publikum auf Schotter, unter dem sich auch ziemlich große Steine fanden.

Das Kaiserwetter kehrte am Freitag für kurze Zeit zurück. Bis zu den Konzerten der Headliner Vini Vici und Apache 207 reichte es aber leider nicht. Und auch das Festivalfinale am Samstag gab sich kühl und nass. Einige Gäste traten deswegen bereits in der Früh die Heimreise an.

Lob für Essen: „Ist schon fast ein Food-Festival“

Zum Abschluss feierten aber immer noch Zehntausende mit Yung Hurn, Bilderbuch und Timmy Trumpet. Bilderbuch bespielten bereits zum dritten Mal die Hauptbühne, ihr erstes Konzert gaben sie noch auf der kleineren Bühne in der Halle. „Sie sind das beste Beispiel, dass wir junge heimische Bands fördern“, ist Jenner stolz. Zu seinen Musik-Highlights zählten auch die St. Pöltner Lokalhelden Camo & Krooked.

Die nötige Stärkung für die Konzerte fanden die Gäste bei einem der vielen Essensstände. „Es ist schon fast ein Food-Festival“, beschrieb ein Besucher die Auswahl. Auch beim Campen war Vielfalt angesagt: Neben den klassischen Zeltplätzen gab es Ausleihzelte, Green Camping, Glamping im Beduinenzelt, in einer kleinen Hütte oder sogar in einem kleinen Bungalow.

Das „Green Team“ sammelte den Müll, den unachtsame Festivalgäste liegen gelassen hatten. Foto: Ondrej Svatos

Ein Green-Camper-Band sowie einen Festivalpass bekamen die Mitglieder des „Green Teams“. Sie sammelten vor allem entlang der Campingbereiche Müll. Mit Abreise begann dann das große Aufräumen, um das Areal so zu hinterlassen, wie es vorher war. Das Müllpfand habe sich ebenso schon jahrelang bewährt.

Wer 2023 kommen will, kann sich jetzt schon die limitierten Early-Bird-Tickets sichern. Das werden auch die letzten sein, die unter 200 Euro kosten werden, warnt Jenner im Hinblick auf die Teuerung.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe gut funktioniert. „Wir kommen gerne wieder“, sagt der Veranstalter.

Einige sind lernresistent

