Die St. Pöltner Feuerwehren hatten im Vorjahr einiges zu tun. Fast jede zweite Stunde wurde eine der 24 Feuerwehren der Stadt alarmiert. Insgesamt wurden 4.140 Einsätze von 16.732 Mitgliedern absolviert. Einer davon ist Leopold Lenz, der trotz Rückzug von der Abschnitts-Spitze nach wie vor für die Feuerwehr brennt.

Egal ob in der Corona-Teststraße, bei den Feuerwehrfesten der Region oder beim Promi-Rudern am Ratzersdorfer See: Er ist weiterhin überall tatkräftig mit dabei. Da er jahrzehntelang für die Feuerwehr brannte, wurde ihm nun auch eine Riesenstatue vom heiligen Florian verliehen.

„Das war eine große Überraschung und eine große Ehre“, berichtet Lenz stolz. Ihm folgte Franz Klampfl nach, der gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Stadler, Landtagsabgeordneter Doris Schmidl und Landesfeuerwehr-Kommandant Didi Fahrafellner 52 weitere verdiente Mitglieder des Abschnitts St. Pölten-Stadt ehrte.