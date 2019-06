Am St. Pöltner Hauptbahnhof gab es in den frühen Abendstunden keinen einzigen Zug, der pünktlich ankam oder wegfuhr. Die Verspätungen betrugen im günstigsten Fall eine halbe Stunde, es gab auch Verzögerungen um mehr als zwei Stunden; und zwar in beiden Fahrtrichtungen. In Durchsagen wurden die Turbulenzen mit „technischen Problemen“ gegründet, was dazu führte, dass einzelne Züge sogar komplett ausfielen (etwa ein Pendlerzug nach Amstetten).

Erber

Die Personenschlangen vor dem Reisecenter waren lange und unübersehbar.

Erber

ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif ist derzeit am Weg nach St. Pölten, um sich ein Bild von der Lage zu schaffen, kennt aber den Grund für die Verspätungen und Ausfälle: Das Stellwerk Rohr bei Loosdorf ist defekt. Es leitet Züge zur richtigen Zeit in die richtige Trasse - derzeit eben nicht.

Fernverkehrszüge aus Richtung Wien fahren erst gar nicht ab, damit es in St. Pölten zu keinen Stauungen kommt