St. Pöltner Hebammen vor den Vorhang

Werbung

Im Jahr 2021 erblickten im Universitätsklinikum St. Pölten bei 869 Geburten 897 Mädchen und Buben das Licht der Welt.

Hebammen helfen Frauen und Eltern durch vielseitige Beratung und Hilfestellung. Während der Geburt wird auf eine individuelle Betreuung und die Möglichkeit von alternativen Geburtspositionen Wert gelegt, betont das Universitätsklinikum zum Internationalen Tag der Hebammen.

Wassergeburt, Entspannungsbad und Bonding bei Kaiserschnittentbindungen stellen ein weiteres Angebot für Familien im St. Pöltner Spital dar. Und auch in der Zeit nach der Geburt steht das Hebammenteam Mutter und Kind unterstützend zur Seite.

„In so herausfordernden Zeiten wie diesen, ist es uns umso mehr ein Anliegen, die Familien bestmöglich zu betreuen und ein schönes Geburtserlebnis zu ermöglichen“, sagt Sabine Köllner, Leitende Hebamme und Health Care Managerin.

Der Internationale Hebammentag wird seit 1991 jeweils am 5. Mai in mittlerweile 50 Ländern gefeiert, um auf die Notwendigkeit der Hebammen in der Geburtshilfe hinzuweisen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.