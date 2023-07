Popcorn-Bier löscht den Durst im Sommer

Steinsalz-, Karamell- oder Knoblauch-Popcorn von Nikolaus Zichtl ist bereits in vieler Munde. In vielen Kinos in Niederösterreich und Wien werden bereits gepoppte Maiskörner „vomnikolaus“ aus St. Pölten genascht. Nicht alle Körner vom Kolben schaffen es aber ins Sackerl, weil sie etwa zu groß sind. Als „Landwirt aus Landwirtschaft“ hat Zichtl eine Idee reifen lassen, wie er gemäß dem „Zero-Waste“-Gedanken auch diese verwerten kann. Jetzt gibt es Popcorn-Mais auch in flüssiger Form - als „Sommer-Pop“-Bier.

14 Prozent vom Gerstenmalz werden durch Popcorn-Mais ersetzt. „Ich wollte absichtlich nichts Extravagantes, sondern ein süffiges Sommerbier mit guter Drinkability“, erzählt Nikolaus Zichtl. Gebraut wird das Sommerbier mit leichter Hopfennote beim Brauschneider in Schiltern. Erhältlich ist das Sommer-Pop-Bier in ausgewählten St. Pöltner Lokalen, im nachhaltigen Handel und im Online-Shop.