Lukas und Anna wurden in eine äußerst musikalische Familie hineingeboren, in der fast jedes Familienmitglied Klavier spielt, und das über viele Generationen. Der zehnjährige Lukas und seine sechsjährige Schwester Anna spielen seit eineinhalb Jahren gemeinsam Klavier in der Klasse von Isabel Ettenauer an der Musik- und Kunstschule St. Pölten.

Angeregt von ihrer Lehrerin spielen die Geschwister auch regelmäßig vierhändig am Klavier. Mit großer Begeisterung kommen sie bis zu sechs Mal in der Woche für Unterricht und Proben in die Musikschule. Zuhause üben sie auf einem alten Bechstein-Flügel, den ihr Urgroßvater ihrem Vater geschenkt hatte, als er zwölf war. Ihr Fleiß wurde belohnt, denn das „Duo Hörenswert“ wurde beim heurigen „prima la musica“-Wettbewerb in der jüngsten Altersgruppe zum besten Klavier-Kammermusikensemble von ganz Niederösterreich gekürt.

Den Namen für ihre Auftritte als Duo haben sich die Geschwister übrigens selbst ausgesucht – angelehnt an ihren „musikalischen Familiennamen“ Hörwertner.