Indie-Pop begegnet Rap: Neuer Song & Release-Party von Gsell

Klavierbetont, emotional und teils mit Rap-Parts versehen – so präsentiert „Young Artist“-Vereinsmitglied Arian Gsell seine Songs. Am Freitag, 17. Februar, ab 16 Uhr stellt er mit weiteren „Young Artists“ seine neue Single im Café Pusch vor.

Inspiriert von seiner Cousine, der österreichischen Musikerin Mira Lu Kovacs, begann er vor fünf Jahren mit dem Klavierspielen. „Kurze Zeit später versuchte ich mich im Singen, so entstand meine Musiklaufbahn“, berichtet der heute 20-jährige Soziologie-Student.

„Zuerst schwirrt immer ein Thema in meinem Kopf herum oder eine Melodie. Am Klavier fügen sich die beiden Komponenten zusammen.“

In den letzten zwei Jahren hat er bereits vier selbst komponierte und produzierte Singles veröffentlicht. Sein Workflow habe sich im Laufe der Zeit verändert: „Für meine erste Single brauchte ich ein Jahr. Mein neuester Track, mit Unterstützung von meinem heutigen Produzenten „YHKP“, entstand innerhalb von zwei Monaten“, resümiert er.

Autobiografische Ereignisse packe der Sänger in seine Textzeilen. Als eine Art Therapie, Erlebtes zu verarbeiten, sieht er sein musikalisches Schaffen. So handle sein neuester Track von seiner gescheiterten Beziehung und dem Lernprozess, trotz des Schlussstriches Dankbarkeit verspüren zu können.

„Zuerst schwirrt immer ein Thema in meinem Kopf herum oder eine Melodie. Am Klavier fügen sich die beiden Komponenten zusammen“, erzählt der St. Pöltner. Er lerne stetig dazu und probiere sich musikalisch gerne aus. So ließ er bei seiner letzten Single „Found again“ und seinem noch unveröffentlichten Track Rap-Passagen einfließen. „Meine Musik würde ich in die Kategorie Indie-Pop mit einem Hang zum Rap stecken“, schmunzelt er.

Zurzeit bereite er sich auf die Aufnahmeprüfung für das Jazz-Klavier-Studium vor und auf seinen Release-Party-Auftritt. Zwei Songs, darunter auch seine neue Single, wird er performen. Auch „YHKP“ präsentiert seinen aktuellen Song.

