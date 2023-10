„Malen bedeutet für mich, ein wenig von der eigenen Seele zu zeigen“

Seit sie ein kleines Kind war, suchte sie nach Stift und Papier. Mit 14 Jahren verbrachte Magdalena Dorner mehrere Stunden in ihrem Zimmer und zeichnete die ganze Nacht durch. In der Schule besuchte sie den bildnerischen Zweig und bis heute verbringt sie viele Stunden an der Staffelei. Am liebsten nachts, wenn alle schlafen.

Die St. Pöltner Künstlerin malt oft mit Acrylfarben auf der Leinwand, versucht sich aber auch gerne an neuen Medien, von Collagen über Textilbemalung, Gedichte schreiben und fotografieren bis hin zu Töpfern. „Es wird nie bei einem Medium bleiben. Ich mag die Idee von Mixed media“, sagt Dorner. Sie berichtet, dass ihr gewähltes Medium auch viel über ihren aktuellen Gefühlszustand aussagt: „Da ich ein sehr geduldiger Mensch bin, greife ich oft zu dünnen Pinseln und zur Acrylfarbe. Wenn ich aber schnell eine Idee als Skizze festhalten möchte, nehme ich den Bleistift“.

Ihr Stil geht, wie sie selber sagt, in die Richtung der realistischen und surrealistischen Kunst. Bilder, die einer Abstraktion ähneln, malt sie selten. Jedoch möchte sie sich nicht auf einen speziellen Stil festlegen, da sich dieser im Laufe der Jahre ändert, auch aufgrund der Einflüsse von außen. „Mein Ziel ist es nicht, meinen Stil zu finden, sondern die Art, was ich malen möchte“, sagt Dorner.

Inspiration findet sie von vielen Seiten: Musik, Filme und Serien, das aktuelle Weltgeschehen, Ausstellungen, Emotionen, und vieles mehr. Auch ihre Heimatstadt dient als Inspirationsquelle. Künstlerische Vorbilder hat sie viele. Zum einen Claude Monet, dessen Fähigkeit, die Natur in unterschiedlichsten Stimmungen darzustellen, die 22-Jährige stark beeindruckt. Die leuchtenden und ausdrucksstarken Farben von Vincent Van Gogh, die träumerische Rätselhaftigkeit bei René Magrittes Werken, die Aussagekraft von Wolfgang Lettl, und, und und.

Magdalena war bei der "Art Session STP" als Künstlerin dabei und hielt mit Pinsel und Leinwand fest, was sie vor sich sah. Foto: Magdalena Dorner

Kunst bedeutet für Magdalena Dorner vor allem eines: Leidenschaft. „Es gibt Tage, da verspüre ich den Drang, mich an die Staffelei zu setzen und es gibt nichts Schöneres, als dieser Leidenschaft nachzugehen, ohne dass dich jemand daran hindert“, so die Künstlerin. Aber Kunst kann auch anstrengend sein, sie kostet Zeit, eine Menge Nerven und Disziplin. „Sie erfüllt mich mit all ihren Höhen und Tiefen“, sagt Dorner.

Für sie ist Kunst eine Art „stille Meditation“, ein Weg, ihre Gefühle zu verarbeiten. Besonders während der Coronazeit war der Drang danach, die eigenen Gefühle aufs Papier zu bringen, groß. Die Malerei ermöglichte ihr das. „Das Schöne am Malen ist, dass ich aufhöre über den Alltagsstress nachzudenken. Ich komme zur Ruhe, es ist eine Art stille Meditation. Wenn ich sehr traurig, fröhlich oder wütend bin, bin ich mir selbst wohl am nächsten und das öffnet mir den Weg zur Malerei“, erklärt Dorner.

Malen bedeutet für mich, ein wenig von der eigenen Seele zu zeigen. Wo Worte versagen, vermitteln Farben und Striche. Magdalena Dorner

Rein nur zu unterhalten, und etwas ästhetisch ansprechendes zu schaffen, ist Dorner nicht genug. Kunst und Kultur würden gesellschaftliche Debatten widerspigeln und seien Ausdruck des menschlichen Daseins. „Ich möchte mich durch meine Kunst ausdrücken, Konflikte verarbeiten, Selbstvertrauen aufzubauen oder schwierige Lebensabschnitte bewältigen. Ich finde es spannend, wie Kunst den tiefsten Kern ausdrückt, wie Kunst Botschaften übersetzt, wie Kunst funktioniert, wenn Worte versagen“, so die Künstlerin.