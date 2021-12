St. Pöltner Magistrat prüft Sonderurlaub als Anreiz für Impfung

Anreize will die Bundesregierung für die Covid-Impfung schaffen. Schon vor einigen Wochen regte SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner an, Anreize zu schaffen. Einen konkreten Plan stellt nun St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler vor: „Impfwillige, aber auch jene, die Personen in ihrem engen Umfeld 2022 zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus motivieren, sollen unterstützt werden. Es geht darum, gemeinsam Optimismus zu verbreiten und die Sicherheit noch weiter zu erhöhen.“ Als Belohnung soll es einen zusätzlichen freien Tag geben.

Positive Anreize statt Zwangsmaßnahmen

Die NÖ Landeshauptstadt liegt mit einer Vollimmunisierung von 71.61% im Mittelfeld. Die Durchimpfung im Rathaus selbst sei hoch. Dennoch möchte Stadler bewusst ein Zeichen setzen – für positive Anreize und gegen Zwangsmaßnahmen. Er lässt aktuell die Umsetzbarkeit eines Sonderurlaubstages als Anreiz für die Magistratsbediensteten prüfen. „Wenn das so möglich ist, könnten wir damit gleich im Jänner starten. Die ersten Erhebungen diesbezüglich schauen gut aus“, freut sich Stadler auch über Umsetzung an anderen Stellen. Er kann sich eine Ausweitung auf ganz Österreich gut vorstellen.