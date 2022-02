Video, Wasteland & mehr: Aeons of Ashes feiern ihr „Neunjähriges“

Bei der „Postmodern Melodic Death Metal“-Band „Aeons of Ashes“, bestehend aus fünf Mitgliedern, ist ein ereignisreicher Abschnitt angebrochen. Am 13. Februar feierte sie die Bandgründung vor neun Jahren und am gleichen Tag kam ein neues Video zum Song „The Realisation“ heraus.

Aber nicht nur durchwegs freudige Entwicklungen prägten das Bandleben. Jorgo, genannt „g8s“, der ein Gründungsmitglied und Gitarrist der Musikergruppe war, stieg nämlich Ende Dezember aus.

Aeons of Ashes hat nun zum Glück schon einen Nachfolger gefunden, der für die Fans aber vorerst noch ein Mysterium bleiben wird.

2019 entstand das Alleinstellungsmerkmal der Band – Wasteland, ein transmediales, fiktionales Universum, an welchem sich Fans beteiligen können, indem sie Rollen spielen, in Musikvideos mitwirken oder die Welt selbst weiterschreiben.

„Wir wollten etwas bieten, das über das normale Banderlebnis hinausgeht“, erläutert Tim Sklenitzka, Sänger der Band.

Auch das neue Video ist ein Teil des Storytellings, in welchem sieben ausgewählte Charaktere Puzzleteile aus der bisherigen Wasteland-Geschichte erzählen. Musik und Erzählung sind also auf fesselnde Weise untrennbar miteinander verbunden.

Spannend geht es auch weiter, da Ende April in Wien ein Auftritt mit neuem Gitarristen und im Juli die Aufnahme von drei Tracks geplant sind.

