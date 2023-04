Weibliche Growls und Wasteland-Sound zu 10 Jahren Aeons of Ashes

Die Verbindungen, die Musik schlägt und rhythmisiert, sind ein großer Teil ihrer Anziehungskraft und Wirkungsmacht. Die jüngsten Neuigkeiten zum 10-jährigen Bestehen machen jedoch besonders deutlich, dass die St. Pöltner postmoderne Death-Metal-Band, Aeons of Ashes, mit ihrem künstlerischen Konzept weit über diesen herkömmlichen Vernetzungscharakter der Musik hinausgeht. Mit einer neuen weiblichen Stimme und dem Erscheinen einer EP im Juli und eines Albums im September ist mehr als genug Stoff für das Fortschreiben einer interaktiven Bandgeschichte da.

Vom Fan zur neuen „growlenden“ Vocalistin der Band

Ab sofort treten die „signature growls“ von Tim Sklenitzka, dem Lead-Sänger der Band, und die „backing growls“ von Gitarrist Georg Knoll in einen Dialog mit weiblichen „Growls“. July Fellner, die fast bei allen Shows der letzten Jahre begeistert als Fan im Publikum mitfieberte, ist nun Teil der Metal-Truppe. „Ganz angekommen ist das bis jetzt nicht, da es sehr schnell gegangen ist. Es ist natürlich traurig, dass ich vor der Bühne nicht mehr ‚Headbangen‘ kann, aber es ist natürlich umso cooler mit der Band, die ich schon so unglaublich oft gesehen habe, nun auf der Bühne zu stehen“, berichtet Fellner mit einem Augenzwinkern.

Obwohl die St. Pöltnerin bandtechnisch noch ein unbeschriebenes Blatt ist, ist sie bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr metal-begeistert. „Meine erste intensive Erfahrung mit Musik war in meiner Schulzeit im Borg, wo ich auch Instrumentalunterricht in Gitarre hatte. Mein Gitarrenlehrer war so lieb, dass er auch viele Metallica- und Metal-Songs mit mir gespielt hat“, berichtet Fellner von ihrem musikalischen Werdegang.

Gender-Ungleichgewicht in österreichischer Metal-Szene

July Fellner hilft mit ihrem Beitritt als „growlende“ Metal-Sängerin auch ein Stück österreichische Metal-Musikgeschichte neu oder weiter zu schreiben, da es zwar „Growlerinnen“ in Österreich gibt, diese seien aber deutlich in der Unterzahl im Vergleich zu männlichen Vocals. „Es gibt aber mittlerweile einige ‚Female Vocal Coaches‘, die sich genau auf das spezialisiert haben", merkt Fellner als wichtige Entwicklung an und motiviert alle Interessierten, diese in Anspruch zu nehmen oder sich bei Coaching-Interesse direkt bei der Band zu melden. Tim Sklenitzka führt weiter aus, dass es im Vergleich zu Österreich weltweit schon differenzierter aussieht: „International gibt es drei Superstars, die mir einfallen, aber in Österreich gibt es einfach nur eine Handvoll, die das wirklich machen.“

Dritte EP der Trilogie aus dem „wasteland2570“ und neues Album

Vor ihrem Einstieg als Solistin war July schon Teil des „wasteland2570“ und hat in diesem nun den neuen Charakter „4LE4“ für sich kreiert, mit welchem sie bei erstmals bei der Progressive Night am Samstag, 20. Mai, im Escape Metalcorner in Wien zu sehen sein wird. „wasteland 2570“ ist ein transmediales Erzähluniversum, welches mit der produzierten Musik von Aeons of Ashes aufs Engste verwoben ist, und an welchem sich Fans, Interessierte und Fiktionbegeisterte beteiligen können. Direkt aus dieser Welt wird am 1. Juli die dritte EP der Trilogie unter dem Titel „Determination“ erscheinen, auf der auch July zu hören ist und zu der auch zeitgleich ein Video erscheinen wird.

Da der kreative Fluss der Band in den letzten Monaten aber nicht zu bändigen war, ist abseits dessen auch genug Material für ein Album vorhanden, weshalb dieses unter dem Titel „The wasteland Chronicles“ punktgenau zur Show im Freiraum am 23. September veröffentlicht wird. Diese werden auch eine besondere Form der Übergänge zwischen den Tracks enthalten: „Ich spreche bei den Auftritten in Interludes als ‚GrandMaester‘ auf Englisch aus dieser Welt heraus und bleibe ‚in charakter‘. Diese Interludes sind zu einem wichtigen Part geworden, deshalb haben wir auf dem Album zwischen den zwölf Songs auch neue Interludes integriert. Das Album soll eine knappe Stunde Wastland-Feeling pur sein, wo man nicht mehr herauskommt“, erklärt Sklenitzka die spezielle Erzählstruktur des Albums.

‚Everything is connected‘ ist das Motto unserer Band Tim Sklenitzka, Lead-Sänger und „The GrandMaester“

Damit zeigen alle Neuerungen bei der Band, sowohl die Geschichte Julys, der dritte Teil der EP-Trilogie als auch das Album mit den erzählerischen Interludes, wie verwoben, vernetzt und im ständigen Wandel befindlich der Komplex aus Aeons of Ashes und „wasteland2570“ ist. „‚Everything is connected‘ ist das Motto unserer Band. Jene, die sich darauf einlassen wollen, die sollen sich auch abseits der Shows mit dem Projekt der Band beschäftigen“, beschreibt Sklenitzka die Einmaligkeit des Metal-Kosmos der Band. Mit ihrem Anspruch Musik, Rollenspiel und Erzählung allumfassend zu verbinden, kann die Band sicher noch so manche zum Mitschreiben inspirieren.

Über den Link https://www.youtube.com/watch?v=zXSlUwUVpCg gelangt man zum Vorstellungsvideo und in das „wasteland2570“ kann man über https://wasteland2570.com eintauchen.

