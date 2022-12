Franz Bäuchler: „Gewalt an Frauen betrifft alle sozialen Schichten“

Werbung

155 Wegweisungen sprach die Polizei in der Stadt St. Pölten im Vorjahr aus. „Die Anzahl ist relativ stabil, aber auf einem sehr hohen Niveau“, sagt Stadtpolizei-Kommandant Franz Bäuchler.

Die Vergleichbarkeit sei aufgrund einer anderen Zählweise im Vergleich zu früher schwer. Von einer Abnahme könne man aber keinesfalls sprechen. Außerdem sei ein breites Spektrum an Menschen betroffen: „Häusliche Gewalt kommt in allen sozialen Schichten vor“, weiß Bäuchler.

„Es gibt sehr viele Anfragen. Viele sind zwar verunsichert aufgrund der schwierigen Lage mit Arbeitsplätzen, Teuerung und Wohnungssuche, aber unsere Sozialarbeiter unterstützen, wo sie können.“ Frauenhaus-Leiterin Olinda Albertoni

Von der Medienpräsenz des Themas profitieren Frauen. „Die Frauen werden aufmerksam und gehen rechtzeitig“, merkt Frauenhaus-Leiterin Olinda Albertoni an.

Derzeit leben 16 Frauen und 19 Kinder im Frauenhaus in St. Pölten. Und alleine am Freitag habe es drei Anfragen gegeben. „Es gibt sehr viele Anfragen. Viele sind zwar verunsichert aufgrund der schwierigen Lage mit Arbeitsplätzen, Teuerung und Wohnungssuche, aber unsere Sozialarbeiter unterstützen, wo sie können“, so Albertoni.

Auch die Emmausgemeinschaft bietet im Rahmen ihres Frauenprojekts Platz für akut bedrohte Frauen. Das Wohnheim in der Stephan-Buger-Gasse hat 17 Plätze, fünf davon für akut von Wohnungslosigkeit betroffene Frauen sowie zwölf Wohnplätze für Frauen mit psychischer Erkrankung. Dort und in der Frauennotschlafstelle finden Frauen, die häuslicher Gewalt entfliehen und aus diesem Grund akute Obdachlosigkeit erfahren haben, sichere und Halt gebende Räumlichkeiten vor.

Auch die SJ und die SPÖ setzen in den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen Aktionen in St. Pölten. „Strukturelle Gewalt gegen Frauen fängt nicht erst mit einer Körperverletzung an. Wenn man es mit der Gewaltprävention ernst meint, braucht’s auch Bildungsarbeit, die bereits im Kindergarten ansetzt“, betont SJ-Landesvorsitzende Amelie Muthsam.

