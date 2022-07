Happy End St. Pöltner Polizisten retteten Entenküken von der Fahrbahn

Lesezeit: 2 Min Nadja Straubinger

Rebecca und Philip waren zur Stelle, als fünf Entenküken auf dem Europaplatz umherirrten. Foto: privat

H ilflos irrten fünf Entenküken Freitagmittag am Europaplatz umher. Ein St. Pöltner informierte die Polizei und die war sofort als als Retter in der Not zur Stelle.