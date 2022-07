Stimmungsvoller erster Stadtabend mit Maalo

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Eine laue Sommernacht und gute Musik, was gibt es schöneres. Beim ersten Stadtabend am St. Pöltner Rathausplatz spielte die Band Maalo und sorgte für Begeisterung. So wurde der Platz vor der Bühne zum Tanzparkett oder man sah die Menschen in den Liegestühlen mit den Füßen im Takt wippen.

Bis 14. August gibt es mim mittwochs Mode oder DJ-Themenmusik, von Donnerstag bis Samstag Live-Musik sowie Musik-Untermalung zum Chillen am Sonntag.

Die nächsten Termine am Rathausplatz:

Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr: Modemittwoch mit Sinikka Monte

Donnerstag, 7. Juli: Franziskanergassenfest mit The Ridin‘ Dudes

Open-Air-Kino

Montag, 4. Juli, 21.15 Uhr:Der Bauer und der Bobo

Dienstag, 5. Juli: 21.15 Uhr: Respect

Mittwoch, 6. Juli, 21.15 Uhr:Top Gun Maverick

