Nagelneu für die Älteren: Umbau des Wohnheims Stadtwald ist fertig

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Nach dem großen Umbau hat die Stadt die Neueröffnung im Seniorenwohnheim Stadtwald gefeiert. Im Anschluss an die Häuser B und C ist nun auch Haus A generalsaniert und auf den neuesten Stand gebracht worden.

24 Wohnungen und 154 Pflegebetten sind im Altbestand untergebracht. 130 Personen arbeiten in verschiedensten Positionen in dem städtischen Heim. Weitere 22 Wohnungen entstehen bis zum nächsten Jahr. Für das „betreubare“ Wohnen gibt es bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Bewerbungen. Insgesamt investiert die Stadt in den Um- und Neubau knapp elf Millionen Euro.

Die neuen Wohneinheiten mit Vorzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Badezimmer sind zwischen 27 und 57 Quadratmeter groß. In den größeren Einheiten können bis zu zwei Personen leben.

Zudem warten „ein neuer Verwaltungsbereich mit ökonomisch gestalteten Büros, ein neu gestalteter Speisebereich inklusive Kaffeehaus und Aufenthaltsbereichen sowie eine moderne Betriebsküche entsprechend den neuesten Standards“, freut sich Seniorenwohnheim-Direktorin Bettina Lahnsteiner. Das Café soll auch Treffpunkt für Menschen auf Besuch und in der Nachbarschaft am Eisberg sein.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.