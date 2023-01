Lup-Bilanz: Mehr Gäste, mehr Kosten

Noch liegen die Fahrgastzahlen für das gesamte Jahr 2022 nicht vor, auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2022 rechnet die Stadt jedoch mit einem Zuwachs von 680.000 Fahrgästen im Vergleich zu 2021. Auch gegenüber der Vorjahre wird ein Zuwachs erwartet.

Am stärksten frequentiert waren die Linien 1, 5 und 8. Investiert wurde auch in die Infrastruktur. So stellte die Stadt insgesamt 15 neue Wartehäuser auf oder tauschte in die Jahre gekommene aus. Erst kürzlich wurde in der Porschestraße ein neues Wartehaus aufgestellt.

Aber nicht nur positive Bilanz kann die Stadt ziehen. 2022 kamen erstmals die zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro durch die Abenderweiterung voll zum Tragen. „Die Ausgaben für den Lup dürften damit auf 8,61 Millionen Euro ansteigen“, heißt es aus der Stadt. Da der Anstieg der Einnahmen jedoch geringer sei, rechnet die Stadt mit einem Abgang von rund 5,56 Millionen Euro. Jeweils rund 1,6 Millionen Euro werden das Land und der Bund übernehmen. Den Rest trägt die Stadt St. Pölten.

