Nachbarschaftsprojekt in Wagram: Umgebung neu entdecken

Hat ein Fahrradmechaniker Chancen im Kampf gegen einen Hai? Solche lustigen Fragen, aber auch Hintergründe zum Alltag der Wagramer Geschäftsbetreiber ergründeten die Volksschulkinder der 3. Klassen beim Zukker-Nachbarschaftsprojekt „These are the People in your Neighbourhood“.

Nach Recherchen und Interviews präsentierten sie ihre Ergebnisse bei einem performativen Spaziergang durch die Umgebung. Auch Erwachsene konnten mit dem Blick durch Kinderaugen überraschende Facetten ihres Stadtteils neu kennenlernen.

So entpuppte sich die Fleischverkäuferin, Hobby-Bäckerin und Jungmama als wahre Superheldin und der Apotheker gestand, dass er statt seines Kräutertees lieber ein Glaserl Wein genießt. Der Workshop wurde vom Nachbarschaftsprojekt Zukker.stp (ZUsammen Kunst und Kultur ERleben) mit der weltweit aktiven kanadischen Gruppe „Mammalian Diving Reflex“ durchgeführt.

