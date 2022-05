Bewegung im Freien St. Pöltner Studio lädt zu Yoga am See und am Berg

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Im Sommer auf den Ötscher und dann noch eine Yogastunde ist schon eine besondere Herausforderung. Foto: Prchal

D as Home of Om-Studio veranstaltet die "höchste Yogastunde Österreichs" am Ötscher-Gipfel.