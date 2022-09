„Die Queen war mein Leben lang da“

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

NDU-Studiengangsleiter Neil Harkess ist gebürtiger Brite. Foto: NDU

Der Tod ihres Staatsoberhaupts traf die Menschen im Vereinigten Königreich in einer Zeit der Krisen. Politische Querelen, eine neue Premierministerin und die Energiepreise sorgen für „enorme Existenzängste“, meint Alistair Neil Harkess, Studiengangsleiter für Interior Architektur & 3D Gestaltung an der New Design University.

Er wohnt seit 1996 im Bezirk St. Pölten und war gerade auf Familienbesuch in England und Schottland – unter anderem in Aberdeenshire, wo Balmoral Castle liegt. „Was auch immer die Menschen über die Monarchie dachten, die Königin war ein Symbol der Stabilität in dieser turbulenten Welt.“ Alle wussten, dass dieser Tag kommen wird, aber trotzdem „herrschte zunächst ein Gefühl der Ungläubigkeit und des Schocks.“ Harkess glaubt, dass die Schwierigkeiten im Land erst wieder nach der Beerdigung Thema werden.

1986 traf er sogar die Queen persönlich. Sie eröffnete das Queen Elizabeth II Conference Centre gegenüber von Westminster Abbey, an dem Harkess als Architekt arbeitete.

„Queen lebt in unseren Herzen weiter“

Kathryn Mayer arbeitet seit 15 Jahren als Native Speaker im BIKU. Foto: privat

Eine andere Auslandsbritin in St. Pölten ist Kathryn Mayer, sie unterrichtet seit 15 Jahren als Native Speaker am BIKU. Für sie war die Todesnachricht mit großer Trauer verbunden: „Die Queen war mein ganzes Leben da. Ich kann mich erinnern, als ich als Kind am Straßenrand auf ihren Besuch gewartet habe. Alle Kinder haben wild den ,Union Jack’ geschwenkt, als sie vorbeigefahren ist.“ Diese kurze Begegnung sei eine große Ehre und unvergessliche Erinnerung gewesen: „Die Queen lebt in unseren Herzen weiter.“

Fragen nach der Zukunft der Monarchie

Die St. Pöltnerin Helene Steiner betreibt im Vereinigten Königreich ein Unternehmen, das unter anderem Labors für Biotech-Start-ups zur Verfügung stellt. Unter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei die Betroffenheit groß.

Eine Einladung der Queen darf man nicht ablehnen. Deswegen wurde Alistair Neil Harkess schon vorher in einem extra Schreiben gefragt, ob er sie annehmen wird. Foto: Harkess

Einige hätten auch gefragt, ob sie für das Begräbnis frei haben könnten beziehungsweise gebe es Feiertage zur Trauer. Alle britischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit der Queen als Staatsoberhaupt aufgewachsen. Neben der Frage, wie Charles als künftiger König nun heißen werde, sei auch schon die Frage im Raum gestanden, ob die Monarchie noch zeitgemäß ist und ob Charles in die Fußstapfen der Queen treten könne, auch weil im Gegensatz zur Queen alles über sein Privatleben bekannt ist.

Todesnachricht im Zug durchgesagt

Der St. Pöltner Ingo Hanke arbeitet als Volkswirt im Wirtschaftsministerium in London. Die Nachricht vom Tod der Queen sei auch im Zug durchgesagt worden, in dem er nach Hause pendelte. „Viele hatten es noch nicht gewusst und zeigten sich betroffen“, berichtet er. Es sei jedenfalls ein erinnerungswürdiges Ereignis, das noch etwas surreal ist. „Auch wenn ich als Österreicher keine emotionale Verbindung habe, hat es mich doch betroffen gemacht. Was auch immer man von ihr denken mag, sie hat ihrem Land einen beispiellosen Dienst erwiesen“, meint Hanke. Vom Minister abwärts seien Nachrichten gekommen. Anweisung habe es vorerst gegeben, sich angemessen und dezent zu kleiden. Es gab außerdem den Hinweis, Öffis zu meiden, weil viele nun viele zum Trauern nach London kämen.

