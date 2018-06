Als Sieger in der Kategorie für die Schulklassen der 4. bis 6. Schulstufe mit dem Thema „Wo sind die Eichhörnchen?“ ging das Gemeinschaftsprojekt der 1c und 1d der Mittelschule Dr. Theodor Körner IV hervor. Die Kinder dokumentierten Eichhörnchen-Sichtungen in der Stadt und bastelten ein Eichhörnchen-Zielwurfspiel. Das Projekt wurde in vielen verschiedenen Fächern bearbeitet.

Zum Thema „Wo sind die Flechten“ für die 7. bis 9. Schulstufe gab es nur eine Einreichung, die kam von der Ökomittelschule Pottenbrunn. Dort hatten sich die 4a und 4b zusammengetan. Sie beschrieben unterschiedliche Flechtenarten und begaben sich auf die Suche nach diesen. Interessant fanden die Schüler diese Symbiose aus Algen und Pilzen, die sich gegenseitig beim Wachstum unterstützen.

Einen Sonderpreis gab es dieses Mal auch. Die 1a der Otto-Glöckel-Volksschule beteiligte sich außerhalb der Wertung am Eichhörnchen-Thema. Die Tablet-Klasse musste im Klassenzimmer, in dem ein Wald aufgebaut war, verschiedene Aufgaben rund um das Thema Eichhörchen lösen.

„Wir haben in St. Pölten sehr viel Grünraum mit 13.000 Bäumen. Wenn einer umgeschnitten wird, pflanzen wir einen neuen. Es freut mich, wenn die Schüler mit diesem Engagement ihre eigene Stadt erforschen“, zeigte sich Vizebürgermeister Franz Gunacker von den Projekten begeistert.

Platzierungen:

„Wo sind die Eichhörnchen?“

1. Preis: NNÖMS Dr. Theodor Körner IV 1c + 1d

2. Preis: ÖKO NMS Pottenbrunn 1a + 1b

3. Preis: VS Daniel Gran I 4b

Anerkennungspreise:

Grillparzer VS 1 4a

PVS Mary Ward 3. + 4. Klasse

Daniel Gran VS II 4a

Sonderpreis:

Otto Glöckel VS 1a

„Wo sind die Flechten?“

1. Preis: ÖKO NMS Pottenbrunn 4a + 4b