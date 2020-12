Schnell wird die Innenstadt nun zum Winterwunderland. Der Eislaufplatz auf dem Rathausplatz ist ab Montag bereit zum Kufen-Kurven und als Attraktion der vorweihnachtlichen Innenstadt-Aktivitäten. „Wenn das Wetter mitspielt, geht sich das aus“, meinte Michael Bachel am Donnerstag vom St. Pöltner Veranstaltungsservice, am Freitag folgte die Bestätigung des Termins für den "Leiner Eiszauber".

Martin Gruber-Dorninger

Eislaufen ist als Sport auf einer Freiluftanlage in Soft-Lockdown-Zeiten erlaubt. Allerdings mit einem Mindestabstand von einem Meter und zehn Quadratmetern Platz pro Person. Ein Eislaufschuh-Verleih wird vorhanden sein. „Solange es nicht erlaubt ist, wird es aber keinen Getränkeausschank geben. Erlaubt ist selbstverständlich, wenn sich jemand selbst einen Tee mitbringt“, stellt Bachel klar.

Vorweihnachtliches City-Programm

Die vorweihnachtlichen Aktivitäten ziehen sich durch die ganze Innenstadt. Am Rathausplatz wird es ab Montag einen kleinen Kunsthandwerksmarkt geben. Zudem wird ein stimmungsvolles Programm mit Hausbeleuchtungen, kulinarischen Spaziergängen und Musik geboten. An den Einkaufssamstagen wird das singende Christkindl in der Rikscha durch die Fußgängerzone gefahren.

Am Wochenmarkt erklingt Musik vom Drehorgelspieler und an den Donnerstagen tritt das Bläserquartett der Musikschule auf, jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr. Die Musiker umrahmen die Häuser-Beleuchtung von Bright Spots am 10. Dezember in der Wiener Straße, am 17. Dezember in der Schreinergasse und am 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr in der Linzer Straße.

Delikatessen verkosten können Besucher bei der Grätzel-Gusterei am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 13 Uhr am Roßmarkt und am Dienstag, 15. Dezember, in der Wiener Straße.