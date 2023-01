„Hirschenstube“-Chef tritt in Ruhestand: „Leute werden mir fehlen “

Einer der letzten alteingesessenen Gastronomen der Stadt zieht sich zurück. Seine Laufbahn hat Josef Otzelberger vor 61 Jahren als Lehrling begonnen, ab den 70er-Jahren arbeitete er als Restaurantleiter im Forum-Kaufhaus und 1998 übernahm er die „Hirschenstube“, von der er sich nun verabschiedet.

„Ich habe hier von null angefangen“, sagt Otzelberger. Er berichtet, nach einer Scheidung am Existenzminimum gelebt zu haben. In der „Hirschenstube“ habe er sich sein Standbein neu aufgebaut. Dafür war harte Arbeit nötig. 17-Stunden-Tage seien keine Seltenheit gewesen.

Anfangs schenkte er im Lokal nur Getränke aus. Mittlerweile wird dort täglich gekocht, und zwar bodenständige, österreichische Hausmannskost.

Die Räumlichkeiten haben sich auch verändert. Die ehemalige Küche ist jetzt ein kleines Abstellkammerl. Nicht einmal einen Geschirrspüler hat es hier anfangs gegeben. Eine zweite Stube ist dazugekommen sowie ein edler Weinkeller. Hier darf man allerdings keine Gäste empfangen, denn es gibt keinen Notausgang. „Das habe ich alles selbst hergerichtet“, sagt Otzelberger mit sichtlichem Stolz.

In der Gastronomie konnte Otzelberger starke Veränderungen bemerken. Gerade in der Stadt würden die Leute die traditionelle Hausmannskost nicht mehr so schätzen. Sogar die Geselligkeit gehe verloren. „Früher waren die Stammtische noch besetzt. Früher sind die Leute noch für ein Achterl Wein ins Lokal gegangen und sind gemütlich sitzen geblieben. Da hat es viel mehr Geselligkeit gegeben“, sagt Otzelberger. Er sieht sich selbst als den letzten Traditionswirt in St. Pölten. Moderne Cocktails, die jüngere Leute lieber trinken als das simple Glaserl Wein, habe es bei ihm nie gegeben.

„In St. Pölten kennt mich jeder, ich bin ein Urgestein“, sagt Otzelberger. Die „Hirschenstube“ zu leiten, war für ihn mehr, als nur Gäste zu bewirten. Der Wirt war auch immer wieder mal für Späße zu haben, die jedoch nicht bei allen immer gut ankamen. So manch ein Spaß kostete ihm auch bares Geld. Jedoch nicht Kundschaft: Viele Gäste blieben ihm über mehrere Jahrzehnte treu. „Die Leute werden mir am meisten fehlen“, sagt Josef Otzelberger.

Neuer Chef, gewohnte Besetzung

Im Ruhestand möchte sich Josef Otzelberger erst einmal anständig ausruhen. Schwere Operationen hätten ihm Beschwerden bereitet, deswegen werde er sich darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Danach plant er, sich ein Wohnmobil zu kaufen. Damit will Otzelberger durch ganz Europa reisen.

Die Hirschenstube bleibt bestehen. Übernommen wird sie von Daniel Zuzak. Der Jung-Gastronom hat zuvor im Schau.Spiel gearbeitet.

„Es wird sich am Lokal nicht viel ändern. Das Personal bleibt gleich“, sagt Daniel Zuzak. Er möchte den Charme und das Ambiente des Traditionslokals wahren.

Auch Otzelberger selbst wird dem Lokal treu bleiben: „Meine Schnapsrunde werde ich nicht im Stich lassen, die werde ich weiterhin pflegen.“

