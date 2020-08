„Bilderbuch verzückte St. Pölten“, so hätte möglicherweise die NÖN-Schlagzeile in der heurigen Frequency-Woche lauten können. Doch es kam alles anders. Corona zeigt sich besonders in dieser Woche als großer Spielverderber. Doch nicht nur den Frequency-Besuchern entgeht heuer etwas, vor allem auch der Wirtschaft.

Martin Gruber-Dorninger St. Pölten bleibt Festivalstadt

Knapp 20.000 Übernachtungen zählte das Tourismusbüro im Vorjahr alleine im August. Heuer werden es deutlich weniger sein. Der Ausfall des Wirtschaftsfaktors Frequency wird sich hart zu Buche schlagen.

Direktor Walter Jahn leitet das Cityhotel D&C, das Hotel Metropol und das Motel 276: „Wenn das Frequency in der Stadt war, war das Motel von Donnerstag bis Samstag ausgebucht, das Metropol meist auch und im Cityhotel übernachteten immer Musiker.“

Jetzt, wenn die Corona-Infektionen wieder mehr werden, muss er viele Menschen beruhigen, die nicht wissen, ob sie bereits gebuchte Veranstaltungen und Feiern im Hotel absagen sollen: „Stornieren ist gratis, also ist möglichst langes Zuwarten am besten.“

„Ob der aktuellen Gesundheits- und Gesetzeslage sind wir weit von einer Normalität im Veranstaltungsbereich entfernt.“ Michael Bachel, Veranstaltungsservice

„Natürlich sind unsere Zimmer dieses Wochenende nicht ausgebucht“, berichtet auch Alex Meder, der das Hotel „Das Alfred“ führt. Die Terrasse aber schon. „Während des Festivals ist ja alles abgesperrt, da kommt man schlecht zu uns“, so Meder. Er sieht die Krise sogar ein wenig positiv, denn die Leute würden heuer nicht auf Urlaub fahren und stattdessen das Frühstück, die Abendlounge und ganz besonders die Bar nutzen. „Dennoch geht uns der junge Spirit ab“, gesteht Meder.

Den vermisst auch Leo Graf: „Natürlich fehlen uns die ausländischen Gäste.“ Dafür verbucht das Hotel Graf mehr Nächtigungen durch Hochzeiten, die im Umfeld von St. Pölten stattfinden.

Doch nicht nur die Hotellerie und Gastronomie spürt den Ausfall des großen Festivals, an dem auch viele andere Berufssparten dranhängen. Ton, Licht, Technik, Busunternehmer, Agenturen, Security und viele mehr. Der Handel profitierte auch von den täglich rund 50.000 Gästen. „Dass hier ein großer, wohl nicht seriös zu beziffernder Umsatzverlust passiert, liegt auf der Hand“, erklärt Michael Bachel vom Veranstaltungsservice St. Pölten.

Das Frequency sei zudem ein wichtiger Marketingfaktor und habe viel zum jungen Image der Stadt beigetragen. „Ob der aktuellen Gesundheits- und Gesetzeslage sind wir aber weit von einer Normalität im Veranstaltungsbereich entfernt“, so Bachel.

Betrübt zeigt sich auch Frequency-Mastermind Harry Jenner. Er richtet dennoch seinen Blick bereits auf 2021. „Die Neuerungen von heuer müssen dann eben aufs nächste Jahr warten“, verspricht er Großartiges.

Er will nicht Trübsal blasen, sondern das Beste aus der Situation machen. Viele Künstler, die heuer auftreten hätten sollen, haben ihr Kommen für nächstes Jahr bereits zugesagt. „Wir sind für das nächste Frequency schon fast wieder ausverkauft. Wer also ein Ticket will, muss schnell sein“, mahnt Jenner zur Eile.