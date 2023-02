Erdbeben in Syrien: "Zuerst dachte ich, es war eine Bombe, wie immer"

"Es ist eine richtige Katastrophe, es ist schwierig zu beschreiben", Mona fehlen fast die Worte, um die Situation nach dem Erdbeben in Syrien zu erklären. "Ich bin am Dienstag aufgewacht, habe auf mein Handy geschaut und die Nachrichten meiner Familie gesehen. Zuerst habe ich gedacht, es war eine Bombe, so wie immer eben."

Allein dieser Satz zeigt die Tragik, mit der die Menschen in Syrien in den vergangenen Jahren leben gelernt haben. Die St. Pöltnerin hat aber bald begriffen: "Das war ein Erdbeben. Die Häuser sind einfach zusammengefallen, die Leute sind darunter liegen geblieben. Wer Glück hatte, ist geflohen." Das Haus ihrer Familie ist zwar nicht ganz zerstört und es ist auch niemand verletzt, aber "es gibt Schäden und sie haben Angst, ob sie dort weiter wohnen können."

Kälte macht den Menschen zu schaffen

Auch die Menschen, die nicht unter den Trümmern liegen, leiden. Und frieren vor allem, denn es ist bitterkalt in Syrien. Um die wenigen noch Überlebenden zu befreien, fehlt es an Gerätschaften.

"Die Menschen müssen jetzt auf der Straße leben, sie brauchen Geld, dicke Kleidung, Decken, sie brauchen alles", sagt die gebürtige Syrerin. Sie ist vor gut sechs Jahren aus Syrien geflohen, lebt seither in St. Pölten und arbeitet mittlerweile als Bürokauffrau. In Syrien hat sie Wirtschaft studiert und Mathematik unterrichtet, aber das darf sie in Österreich nicht. Und mit drei Kindern ist auch die nötige Weiterbildung nicht schaffbar für sie.

Solange die Situation so ist, will sie nicht mehr nach Syrien "es gibt keine Zukunft für die Kinder. Aber ja, es ist meine Heimat. Irgendwann wird es vielleicht besser". In der Zwischenzeit bleibt sie über das Internet mit ihrer Familie verbunden, und versucht, die Situation zu fassen: "Es ist so schwierig, es sind so arme Leute, und dann kommt noch das Erdbeben und zerstört alles."

