Althea Müller, St. Pöltner Texterin und Geschichtenerzählerin mit Wiener Wurzeln, widmet sich in ihrem neuen Buch „17 Facetten der Liebe“.

„Die Storys handeln nicht von Pärchen-Querelen oder Sex on the Beach. Sondern von Begegnungen, die verändern können, unerwartet liebevolle und lieblose Zwischentöne, familiäre Verstrickungen – oder auch von Gewalt, die denkt, sie wäre Liebe. Das Herz ist dabei immer ein zentraler Punkt, so wie im Leben halt“, sagt Althea Müller.

Die Mutter einer kleinen Tochter nutzte die „Corona-Isolation“, um die spannenden, überraschenden und vielfältigen Erzählungen zu schreiben. Die siebzehn Storys erzählen zum Beispiel vom kleinen Kerl mit der orangen Superhelden-Decke, vom größten Fan des singenden Rockstars, von märchenhaften Meerjungfrauen, die sich mit Haien verbünden, vom Schicksal des kleinen Fuchses – abseits aller gängigen Klischees und ohne Kitsch und Gefühlsduselei.

Den hübschen Band kunstvoll gestaltet hat die Designerin und Autorin Bettina Planyavsky. Er ist im Buchhandel und auch als E-Book erhältlich.