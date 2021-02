"Stadler sagt ja zur FPÖ, nein zu den Grünen" .

Nur mehr neun statt zehn Mitglieder haben Sitz und Stimme in den thematischen Ausschüssen. Das wird in der konstituierenden Gemeinderatssitzung beschlossen. Die SP sichert sich damit die Zweidrittelmehrheit in den Ausschüssen, die Grünen sind durch diese Änderung in keinem Ausschuss vertreten. "Der SPÖ-Bürgermeister schließt uns als Wahlgewinner von der Mitarbeit in den Ausschüssen aus", sagt die künftige grüne Stadträtin Christina Engel-Unterberger. Der Kontrollausschuss-Vorsitz geht an die FPÖ. und nicht, wie bisher üblich, an die stimmenschwächste Partei, also die NEOS.