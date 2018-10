Top 2 statt Familie Huber: Auf den Klingelbrettern von „Wiener Wohnen“ wird es künftig keine Familiennamen mehr zu lesen geben. Die zuständige Magistratsabteilung der Bundeshauptstadt gelangte – nach einer Beschwerde eines Bewohners – zur Erkenntnis, dass der Familienname in Verbindung mit der Hausnummer gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoße. Obwohl nun sogar die EU-Kommission darauf hingewiesen hat, dass die EU-Verordnung diesen Bereich nicht regle, wird „Wiener Wohnen“ den Austausch durchführen.

Um einen solchen Schritt zu vermeiden, wäre es für den St. Pöltner Juristen Andreas Rudolph am besten, wenn Vermieter und Genossenschaften die Anbringung von Namen schriftlich im Vertrag regeln oder sich die Genehmigung im Nachhinein noch einholen. Denn generell stehe durch die DSVGO jede Datenverarbeitung unter Erlaubnisvorbehalt. „Da tun sich Vermieter von 20 Wohnungen sicherlich leichter als jene, die 2.000 Wohnungen haben“, hat Rudolph auch Verständnis für den Schritt von „Wiener Wohnen“. Alternativ wäre laut Rudolph auch der „Schutz von Leib und Leben“ ein Rechtfertigungsgrund für die Anbringung der Namen: „Für Einsatzkräfte ist es so einfacher, die gesuchte Wohnung zu finden.“

Wien-Entwicklung lässt St. Pöltner kalt

Vom Wiener Beispiel lässt sich in der niederösterreichischen Landeshauptstadt niemand beirren – weder gewerbliche Vermieter noch die städtische Immobilien-Gesellschaft oder die St. Pöltner Genossenschaften. Weder die Allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft noch die Alpenland werden ihre insgesamt 6.400 Türschilder in der Region anonymisieren oder im Nachhinein die Erlaubnis ihrer Mieter einholen. „Wenn jemand den Namen entfernt haben will und sich meldet, tun wir das natürlich. Wir werden jetzt aber ganz sicher nicht in Panik ausbrechen“, betont Alpenland-Obmann Norbert Steiner.

Die Vorgangsweise sei mit dem Verband Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen akkordiert, weiß Willi Gelb, Direktor der Allgemeinen gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft. Auch Georg Edlauer, Obmann des WKÖ-Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, sieht sich durch die EU-Stellungnahme bestätigt: „Namen auf Türschildern verstoßen nicht gegen den Datenschutz. Es gibt keinerlei Verpflichtung, sie zu entfernen.“

„Wenn jemand den Namen entfernt haben will, tun wir das natürlich. Wir werden jetzt aber ganz sicher nicht in Panik ausbrechen.“ Norbert Steiner, Alpenland

Zudem sieht der St. Pöltner in der Beibehaltung der Namen enorme Vorteile für Paketdienste oder Einsatzkräfte. Die Einsatzkräfte sehen indes kein großes Problem: Für die Rotkreuz-Bezirksstelle und den St. Pöltner Samariterbund betonen Werner Schlögl und Markus Voglauer, dass bei der Alarmierung die genaue Adresse mitgeliefert werde. „Die Nummern reichen eigentlich.“ Stadtfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner sieht ebenso wenig ein Problem. „Wenn wir kommen, raucht es meist schon aus dem Gebäude. Und wenn wir evakuieren, läuten wir alle heraus.“